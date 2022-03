ILS Ansbach: Standort für den Neubau steht fest

Ab 2025 sollen von dem Standort im Gewerbegebiet von Brodswinden aus die Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr koordiniert werden, und zwar für Stadt und Landkreis Ansbach sowie den Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim. Das Einsatzgebiet entspricht nach Angaben der ILS damit ungefähr der Hälfte des Regierungsbezirks Mittelfranken mit mehr als 325.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Betreiber der ILS ist der Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehr-Alarmierung Ansbach. Dem hat die Stadt Ansbach für den Neubau das etwa 5.000 Quadratmeter große Grundstück in Brodswinden verkauft, hieß es bei der Vorstellung des Areals vor Ort.

ILS: Nicht der Ort ist wichtig, sondern die Anbindung

Der Stadtteil im Süden des Stadtgebiets liegt zwar gut 50 Kilometer vom nördlichen Rand des Einsatzgebietes entfernt. Das aber stelle keine Einschränkung für die Aufgaben der ILS dar, sagte Fabian Hähnlein, der Sprecher des Landkreises Ansbach. Entscheidend für die Standortwahl sei vielmehr die Infrastruktur für die technische Anbindung gewesen, um die Kommunikation mit den jeweiligen Einsatzkräften und der Technik vor Ort zu gewährleisten. Deren Koordination sei die Hauptaufgabe der insgesamt 27 Disponenten der ILS, so Hähnlein.

Start für den ILS-Neubau 2023

Demnach sei der bisherige Standort im Gebäude der Feuerwache Ansbach der ILS zu klein geworden. Zudem kämen in den vergangenen Jahren Anforderungen und die technischen Ansprüche der ILS hinzu. Für eine Erweiterung der Technik und mehr Personal sei in den Räumen der Feuerwache schlicht kein Platz, sagte Hähnlein. Start für den Neubau in einem Gewerbegebiet in Brodswinden soll im ersten Halbjahr 2023 sein. Weitere Details zu dem Vorhaben sollen kommende Woche bekannt gegeben werden.