Illertissen und die Corona-sichere Parkbank

"Vor ein paar Wochen sind viele traurig zuhause gesessen und da wollten wir einfach etwas machen", sagt Ansgar Bauer. Also sprach der Zimmerer mit einem Handwerkerkollegen. Und dann bauten sie aus Lärchenholz und Edelstahl eine Bank der etwas anderen Art. Dabei ist es nicht so, dass die beiden etwas Extravagantes hinzugefügt hätten. Es ist vielmehr der Verzicht, der die Parkbank auszeichnet.

In der Mitte fehlt eine Sitzfläche

"Das sind genau 1,5 Meter, also der Corona-Sicherheitsabstand", betont Bauer. Auf seiner Bank findet nur ganz links und ganz rechts jeweils eine Person Platz, in der Mitte fehlt dagegen die Sitzfläche. Die ursprüngliche Idee hatte er bei einer Rede von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. "Der sagte, dass man im Biergarten 1,5 Meter Abstand halten soll, unsere ursprüngliche Idee war mal eine 15 Meter lange Bank zu machen", ergänzt Bauer. Doch die jetzige Variante fügt sich viel besser in den Schatten der Bäume hinter dem Illertisser Rathaus. Ist die Bank vielleicht nur die erste von vielen weiteren Exemplaren in der Stadt?

Ein Denkmal für die Zeit nach der Pandemie

Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen lächelt und verneint. Die Bank soll vorerst ein Unikat bleiben, auch wenn er weitere Exemplare durchaus brauchen könnte: "Am Marktplatz beginnen jetzt wieder Konzerte, da wäre sowas schon praktisch, aber der Aufwand würde sich nicht lohnen." Die jetzige Bank sei eher als Denkmal gedacht, die in Jahren und Jahrzehnten an die Zeit mit Corona erinnern soll, betont Eisen. Ein Denkmal, das natürlich nicht ganz ernst gemeint ist.

Viele Fans im Internet

Im Internet hat die Corona-sichere Variante jedenfalls schon Fans und Anhänger gefunden. Auf Social-Media-Kanälen sind Bilder von Passanten mit Bank zu sehen. Und vielleicht steht dem Illertisser Modell ja doch noch eine große Zukunft bevor. Sollten die Holzpreise weiter so stark steigen, könnte sie sich möglicherweise doch noch als neuer Standard für Bänke durchsetzen.