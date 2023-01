Illerkirchberg: Jetzt spricht der Vater des getöteten Mädchens

Nach der Messerattacke auf zwei Mädchen in Illerkirchberg bei Ulm Anfang Dezember hatte die Gemeinde am Mittwochabend zu einem Bürgerdialog geladen. Der parteilose Bürgermeister Markus Häußler hatte den Dialog angesetzt, weil es viele Anfragen aus der Bürgerschaft gegeben hatte. "Es geht darum, das Geschehene aufzuarbeiten und einen gemeinsamen Informationsstand herzustellen", sagte Häußler. Im Ort müsse aber auch wieder Ruhe einkehren. An die 350 Bürgerinnen und Bürger waren in die Gemeindehalle gekommen. Unter ihnen war auch der Vater der getöteten Vierzehnjährigen.

Vater der Getöteten fordert Abriss der Asylunterkunft

Der Vater ergriff das Mikrofon und lobte zunächst die Arbeit der Ermittler. Er wünsche sich, dass das Haus am Tatort, eine Asylunterkunft, umgewandelt wird. Nichts solle mehr an das Geschehene erinnern, denn Kinder würden sich ängstigen, dort vorbei zu laufen, sagte der Vater. Deshalb sollte die Unterkunft abgerissen werden und stattdessen ein Spielplatz oder eine Wiese entstehen - dort könnten dann auch seine zwei noch lebenden Kinder spielen.

Viele Anwohner hatten zuvor ihrem Ärger Luft gemacht und das Sicherheitsgefühl in Illerkirchberg beklagt. Kinder würden nicht mehr alleine aus dem Haus gehen und von den Eltern mit dem Auto von A nach B gebracht werden, sagte eine jüngere Frau.

Illerkirchberg: Menschen äußern Sorgen und Ängste

Für Kritik beim Publikum sorgte auch die Wiederaufnahme eines verurteilten Straftäters. Er hatte 2019 zusammen mit anderen Geflüchteten ein Mädchen im Ort vergewaltigt und war nach dem Gefängnisaufenthalt wieder in Illerkirchberg untergebracht worden. Viele Bürger hatten gefordert, ihn abzuschieben. Täter dürften nicht mehr Rechte als Opfer erhalten, so der Tenor. Der Mann konnte wegen des Kriegsgeschehens in Afghanistan nicht dorthin gebracht werden.

Geflüchtete "unter Generalverdacht"

Im Gegenzug mahnten einige aber auch, dass Illerkirchberg weltoffen bleiben müsse. Integration könne nur gelingen, wenn auch die Bürger daran Interesse hätten. "Wir müssen auf die Flüchtlinge zugehen und gemeinsam Projekte mit Ihnen umsetzen. So fühlen sie sich angenommen und bei den Einheimischen verschwinden zugleich die Ängste", sagte ein älterer Herr. Illerkirchbergs Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) betonte, dass sich gerade auch Geflüchtete im Ort derzeit sorgten, weil sie von manchen Anwohnern unter eine Art Generalverdacht gestellt werden. Im Laufe der Veranstaltung betonte er die Pflicht der Gemeinde, Flüchtlinge unterzubringen. Denn der Landkreis Alb-Donau-Kreis teile sie den einzelnen Ortschaften zu.

Polizei spricht über ihre Ermittlungsarbeiten

Polizei, Landratsamt, aber auch Vertreter des baden-württembergischen Justizministeriums und des Regierungspräsidiums waren zum Bürgerdialog gekommen. Sie hatten in Kurzvorträgen unter anderem über die Kriminalitätsstatik referiert. Bei nahezu alle Verbrechen liege Illerkirchberg demnach auf einem Tiefstand. Schwere Straftaten seien im Ort aber auch im Alb-Donau-Kreis die Ausnahme.

Die Polizei gab auch Einblicke in ihre Ermittlungsarbeit. Sie stellte aber keine neuen Erkenntnisse zum Tatverlauf oder möglichen Motiven des 27-jährigen Verdächtigen im Hinblick auf den Messerangriff auf die beiden Schulmädchen vor.

Am Ende der Veranstaltung zogen die Zuhörer ein gemischtes Fazit. Manche hätten sich mehr erwartet, andere fühlten sich gut informiert und lobten den Bürgerdialog. Trotz aller politischer Differenzen helfe er, die Menschen der Gemeinde wieder zusammenzubringen, sagte einer der Teilnehmer.