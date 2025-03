Illegales Streaming-Netzwerk hochgenommen: Drei Männer in Haft

Wegen des Verdachts von gewerbsmäßigen Computerbetrug hat das Amtsgericht Bamberg Haftbefehle gegen drei Männer erlassen. Zuvor waren die Männer nach fast zwei Jahre andauernder Ermittlungsarbeit der Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg und des Kommissariats Cybercrime der Kriminalpolizei Hof festgenommen worden. Ihnen droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Einer der drei Männer stammt aus dem Landkreis Wunsiedel, teilte die Pressestelle der Ermittlungsbehörde mit. Die anderen beiden Verdächtigen stammen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Pay-TV-Inhalte illegal an über 30.000 Kunden gestreamt

Den Männern wird vorgeworfen, Programme eines deutschen Pay-TV-Anbieters weiterverkauft oder selbst genutzt zu haben. Sie sollen das illegale Streaming-Angebot über 30.000 Kunden weltweit zur Verfügung gestellt haben.

Die drei Männer wurden im Rahmen einer großangelegten Durchsuchungsaktion in mehreren Bundesländern bereits am 18. Februar festgenommen. Der deutsche Pay-TV-Anbieter hatte im Juni 2023 Anzeige bei der Kriminalpoizei Hof erstattet. Dem Unternehmen entstand nach Angaben der Zentralstelle Cybercrime ein Schaden im Millionenbereich.

Polizei sichert Computer, Bargeld und Kryptowährung

Bei den Durchsuchungen waren mehr als 150 Einsatzkräfte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern im Einsatz. Sie führten bei 18 Beschuldigten in 17 Objekten Durchsuchungen durch. Dabei sicherten die Beamten Bargeld in Höhe von etwa 16.000 Euro sowie rund 35.000 Euro in Kryptowährung. Durch die Zentralstelle Cybercrime Bayern wurden zudem mehrere Konten gepfändet. Außerdem stellten die Polizisten über 200 digitale Endgeräte sicher und schalteten mehrere Server ab, die mutmaßlich für das illegale Streaming genutzt worden sein sollen.