Illegales Lager von Feuerwerkskörpern an der A73 bei Lichtenfels

Die Paletten mit Feuerwerkskörpern haben eine Masse von mehr als 30 Tonnen, davon sieben Tonnen Netto-Explosivstoffmasse – also explosive Stoffe ohne Verpackung. Die Paletten waren dort gelagert, um sie zum Einzelhandel weiter zu transportieren. Sie waren zum Teil zusammen mit brennbaren Flüssigkeiten gelagert, was verboten und sehr gefährlich ist. Teilweise wurden die Feuerwerkskörper lose und ohne schützende Verpackungen aufbewahrt. Außerdem gab es keinen Feuerlöscher in dem Gebäude.

Hinweis aus der Bevölkerung

Weil weder der Brandschutz noch der Abstand zur Autobahn eingehalten war, bestand große Gefahr für die Bevölkerung. Deshalb wurden die Feuerwerkskörper sofort in ein sicheres Lager transportiert. Dem Betreiber droht eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Auf das Lager aufmerksam wurden die Beamten durch einen anonymen Hinweis aus der Bevölkerung.