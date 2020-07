Illegales Autorennen Würzburg: Anklage wegen versuchten Mordes

Der Unfall passierte am späten Nachmittag des 1. Dezember 2019 im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld: Eine gehörlose Fußgängerin ging mit ihrem Hund über die Straße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Ein 20-Jähriger raste mit einem Mietwagen über eine rote Ampel und erfasste die Frau. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den jungen Mann erhoben.

Staatsanwaltschaft wirft 20-Jährigem versuchten Mord vor

Der junge Mann soll an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein. Nach dem Unfall haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. In der Anklage wird dem 20-Jährigen nun versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Durch seine Fahrweise habe er den Tod der Fußgängerin billigend in Kauf genommen, so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem BR.

Mit dem Prozessbeginn wird frühestens Ende 2020 gerechnet. Die Ermittlungen nach einem möglichen zweiten Raser und dessen Wagen blieben erfolglos.

Gehörlose Fußgängerin damals nur leicht verletzt

Die 42-jährige Passantin hatte mit ihrem Hund bei Grün die Ampel überquert und den heranrasenden Wagen aufgrund ihrer Gehörlosigkeit nicht wahrgenommen. Trotz des Zusammenpralls erlitt sie glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen. Auch ihr Hund wurde nur leicht verletzt.

Mutmaßlicher Raser mittlerweile nicht mehr in Haft

Der mutmaßliche Raser wurde zwei Tage später festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ein zunächst erlassener Haftbefehl wurde nach einer Haftbeschwerde außer Vollzug gesetzt. Der junge Mann befindet also nicht mehr in Haft.