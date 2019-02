Illegales Autorennen in Bayreuth – Polizei sucht Zeugen

Ein verbotenes Autorennen hat sich am Dienstagabend ein 31-jähriger Bayreuther mit einem anderen Autofahrer geliefert. Gegen 22.10 Uhr hatten Polizeibeamte in der Innenstadt aufheulende Motorgeräusche gehört, die auf ein mögliches illegales Rennen hindeuteten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Aufheulende Motoren

Zeugen berichteten, dass die beiden Autos während der Fahrt mit Warnblinklicht auf dem Hohenzollernring in Richtung Bahnhof entlang fuhren, dann stark abbremsten und andere Verkehrsteilnehmer damit ausgebremst wurden. An der Einmündung der Schulstraße sollen die beiden Fahrzeuge dann mit aufheulenden Motoren beschleunigt haben und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Rotmaincenter davongefahren sein.

Zeugen gesucht

Die Beamten kontrollierten daraufhin am Luitpoldplatz den 31-jährigen Fahrer eines weißen Audi R8. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Die Bitte: Wer Hinweise zu dem weißen Audi R8 sowie dem bislang unbekannten dunklen Pkw geben kann, soll sich bitte bei der Bayreuther Polizei melden.