Illegales Autorennen: Die Angeklagten weisen Vorwürfe zurück

Am Amtsgericht Passau hat der Prozess gegen zwei mutmaßliche Autoraser begonnen. Sie sollen bei einem illegalen Autorennen einen schweren Unfall mit fünf zum Teil Schwerverletzten verursacht haben. Die 19 und 30 Jahre alten Männer bestreiten die Vorwürfe.

"Die Kraft des Autos spüren"

Der Jüngere ließ über seinen Anwalt erklären, er könne sich wegen seiner schweren Verletzungen an den Unfall und die Minuten davor nicht erinnern. Dass er mit einem anderen Autofahrer ein Rennen ausgetragen habe, könne er aber ausschließen. Als aktiver Feuerwehrmann wisse er, dass dabei schwere Unfälle passieren könnten und dass man so etwas nicht mache.

Der ältere Angeklagte gab zu, an einer Kreuzung zügig angefahren zu sein, "um die Kraft des Autos zu spüren." Einen zweiten Autofahrer, mit dem er ein Rennen ausgemacht und ausgefahren haben soll, habe er nicht bemerkt. Er könne sich nur erinnern, dass ein Pkw hinter ihm an den Randstein gefahren sei. Dass es einen schweren Unfall gegeben habe, habe er erst später erfahren.

Mit 600 PS durch Passau

Die Anklage wirft den beiden Männern vor, an einer Ampel bei Rot Blicke ausgetauscht und mehrmals aufs Gas gedrückt zu haben. Bei Grün sollen sie losgefahren und ihre 211 und 600 PS starken Fahrzeuge auf einer Strecke innerorts, auf der 50 km/h erlaubt sind, auf 150 bis 160 km/h beschleunigt zu haben. Nach gut 600 Metern habe der jüngere Angeklagte die Kontrolle über sein Auto verloren. Sein Audi flog über eine Mittelinsel und krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Dieses Fahrzeug wurde in einen dritten Pkw geschleudert. Der ältere Angeklagte soll seine Fahrt fortgesetzt haben, obwohl er den Unfall bemerkt habe, heißt es in der Anklage.

Laut Gericht soll das Urteil noch heute fallen.