Illegaler Welpenhandel boomt durch Corona und Weihnachten

Erst vor wenigen Tagen hat die Bundespolizei Mühldorf bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A94 vier Rottweilerwelpen in einem Kleinbus aus Rumänien entdeckt, eingesperrt in verdreckten Boxen, ohne Wasser und Futter, ungesichert auf der Ladefläche, teilte die Bundespolizei mit. Die Hunde wurden an ein Tierheim übergeben. Die Beamten zeigten den Fahrer wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an.

Lukratives Geschäft für Kriminelle: Welpenhandel aus Osteuropa

Kein Einzelfall in Bayern: Auch die beiden Welpen Rosi und Rita haben in ihrem jungen Leben schon eine schlimme Geschichte hinter sich. Mit knapp sechs Wochen wurden sie viel zu früh von ihrer Mutter getrennt, sind aus Rumänien illegal in einem Transporter nach Bayern gekarrt worden, um hier für viel Geld verkauft zu werden. Bei Passau hat die Polizei die grauen Kurzhaarknäuel bei einer Kontrolle schließlich beschlagnahmt. "Sie waren nicht gegen Tollwut geimpft und die Papiere haben nicht gestimmt", erzählt Claus Reichinger vom Tierheim München-Riem, der sich seit zehn Jahren gegen den illegalen Welpenhandel engagiert. Deshalb hat die Polizei die Hunde auch beschlagnahmt. Im Münchner Tierheim erholen sich Rosi und Rita von den Strapazen. Sie spielen und laufen herum, neugierig erkunden sie ihre neue Umgebung.

Vor allem sogenannte Kampfhunde sind beliebte Handelsware

Rosi und Rita sind Rassehunde: "Carne Corso" - auch italienische Dogge genannt. Die Rasse ist beliebt in bestimmten Kreisen, aber in Bayern ist sie als Kampfhund eingestuft. Die Züchtung dieser sogenannten Listenhunde ist damit in Bayern verboten. Werden sie gehalten, muss der Hund mit 18 Monaten einen Wesenstest durchlaufen. Deswegen ist der illegale Hunde-Handel so lukrativ für kriminelle Banden.

"Nach dem Drogenhandel kommt der Welpenhandel. Das ist schon erschreckend: Man holt sich aus den osteuropäischen Ländern für 50, 100 Euro diese kleinen Welpen 'rüber und dann werden die – gerade diese Listenhunde – zwischen 1.500 und 3.500 Euro verkauft. Die Gewinnspanne ist also immens groß." Tierschützer Claus Reichinger

Vermutlich hohe Dunkelziffer

Bis zu 600 illegal gehandelte Welpen sind laut Landesverband Bayern des deutschen Tierschutzbundes allein in diesem Jahr im Freistaat aufgedeckt worden. Vom Chihuahua bis zum Rottweiler waren alle Rassen dabei. Die Dunkelziffer liegt vermutlich viel höher. Mit Schmuggelhunden hat auch die Münchner Hundetrainerin Rita Kampmann immer wieder zu tun. Besitzer kommen verzweifelt zu ihr, weil ihre Hunde permanent bellen und krank sind. Die Tierarztkosten gehen in die Tausende. Rita Kampmann versucht dann zu helfen.

"Der Hund hat Krankheiten mitgebracht und dann die Psyche… der hat einfach keine gute Prägungsphase gehabt, ist nicht gut sozialisiert worden. Das alles zu revidieren, das ist schwer bis unmöglich." Hundetrainerin Rita Kampmann

Welpen und Muttertiere leiden körperlich und psychisch

Solange Menschen Hundewelpen über das Internet kaufen, blüht der illegale Handel, warnt der deutsche Tierschutzbund. "Jeder, der auf diesem Weg einen Hund anschafft, befeuert das grausame Geschäft mit dem Tierleid“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. "Insbesondere zu Weihnachten rechnen wir mit einem rapiden Anstieg der Welpenverkäufe."

Aufgrund der frühen Trennung von der Mutter und der fehlenden medizinischen Versorgung wie Impfungen sind die Welpen meist krank, viele leiden an der oft tödlichen Viruserkrankung Parvovirose, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Oft werden die Hunde nicht alt. "Die Muttertiere fungieren nur noch als Gebärmaschine", sagt Tiertherapeutin Rita Kampmann. Wer ein ernsthaftes Interesse an einem Hund hat, sollte sich stattdessen im Tierheim nach dem passenden Tier erkundigen und sich vorab beraten lassen.

Tierschützer: Hunde nicht aus Mitleid kaufen, sondern melden

Tierschützer und das zuständige bayerische Umweltministerium appellieren: Wer an einen illegalen Händler geraten ist, sollte den Welpen nicht aus Mitleid kaufen, sondern das Veterinäramt oder die Polizei informieren. Ein Ministeriumssprecher teilte auf BR-Anfrage mit: Bayern will den Tierschmuggel unterbinden und hat sich bereits frühzeitig beim Bund für eine europäische Lösung eingesetzt.

Die beiden Welpendamen Rosi und Rita sind mittlerweile vier Monate alt und wieder fit. Sie sollen ein liebevolles neues Zuhause bekommen.