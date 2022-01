Illegaler Untrerricht in Röllbach: Bußgeldverfahren gegen Eltern

Die Eltern, die ihre Kinder in einer offenbar illegalen Schule in Röllbach im Landkreis Miltenberg unterrichten ließen, haben nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals. Insgesamt laufen aktuell elf solcher Verfahren. Das hat Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) auf BR24-Anfrage mitgeteilt. Laut Scherf geht es bei den Verfahren um das Fernbleiben der Kinder vom regulären Unterricht. Die Kinder beziehungsweise Jugendlichen waren demnach weiter an staatlichen Schulen angemeldet. Der Regelsatz für das Fernbleiben vom Unterricht beträgt laut Scherf bis zu 50 Euro pro Tag und Kind.

Ob alle betroffenen Kinder seit Montag wieder den Unterricht an den staatlichen Schulen besuchen, beziehungsweise in Zukunft wieder besuchen werden, ist noch unklar. Die Schulen erfassen einzeln die Fehlzeiten der Schüler und melden diese dann zum Teil nur wochenweise an das Landratsamt. "Eines ist aber klar: Sollten die Kinder und Jugendlichen weiter im Unterricht fehlen, wird das Bußgeldverfahren weiter betrieben", sagt Ulrich Wohlmuth, fachlicher Leiter des staatlichen Schulamts in Miltenberg.

Hinweise aus der Bevölkerung

Die mutmaßliche Querdenker-Schule in Röllbach war Anfang Dezember aufgeflogen und durch das Landratsamt und die Polizei am 8. Dezember durchsucht und geschlossen worden. Dabei wurden laut Landratsamt Schulutensilien gefunden. Außerdem ähnelten die Räumlichkeiten denen eines Klassenzimmers. Aufmerksam wurden die Behörden durch Hinweise aus der Bevölkerung, weil dort morgens Autos hielten und Kinder absetzten. Aktiv sei die Behörde letztendlich geworden, weil der Unterricht einen baurechtlichen Verstoß dargestellt habe, so Scherf. Kurz gesagt: Die Betreiber hätten die Räume als Unterrichtsräume anmelden müssen, da es sich um eine ehemalige Häckerwirtschaft handelte und nicht um eine Schule. Eine sogenannte Nutzungsänderung sei aber nie beantragt worden. Außerdem hätte es nicht genug Fluchtwege gegeben, weshalb für die Kinder eine Gefahr für Leben und Gesundheit zu befürchten war.

Betreiber der Schule: "einschlägig bekannter Rechtsextremist"

Keine neuen Erkenntnisse gibt bei den Ermittlungen gegen den Betreiber und Verantwortlichen der illegalen Schule Röllbach. Hier handelt es sich um einen "einschlägig bekannten Rechtsextremisten", wie das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz auf eine frühere BR24-Anfrage mitgeteilt hatte. Teil der Ermittlungen sei weiterhin, inwieweit die Person Einfluss auf den Schulbetrieb genommen hat. Dazu könne das Landesamt derzeit keine weiteren Erkenntnisse mitteilen, heißt es in einer schriftlichen Antwort an BR24.

Weitere illegale Schule in Unterfranken aufgeflogen

Auch in Esselbach (Lkr. Main-Spessart) waren Kinder bis Mitte Dezember in einer illegalen Schule unterrichtet worden. Hier hatte das Landratsamt eine Nutzungsuntersagung gegen die betreffende Person erteilt, weil es sich um eine nicht genehmigte Nutzung des Gebäudes handelte, das eigentlich nur Wohnzwecken dient. In dem Haus war bei einer Durchsuchung eine "überschaubare Gruppe von Kindern im schulpflichtigem Alter" angetroffen worden. Auch hier laufen Bußgeldverfahren gegen die Eltern.