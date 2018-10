Illegaler Tiertransport: Auto mit Stieglitzen auf A3 gestoppt

Eine Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei kontrollierte am Montag in den frühen Morgenstunden einen 61-jährigen Autofahrer. In seinem Wagen fanden die Beamten einen Vogelkäfig mit zehn Stieglitzen. Der Stieglitz ist eine geschützte Vogelart. Der 61-Jährige erklärte den Beamten, die Vögel in Italien von einem Händler gekauft zu haben. Da jedoch nur einige der Stieglitze beringt waren, beziehungsweise unvollständige Verkaufsunterlagen vorlagen, gingen die Polizisten davon aus, dass es sich bei den Vögeln um einen Wildfang handelte.

Vogelschützer kümmern sich um Singvögel

Die Polizisten stellten die Stieglitze sicher. Nach Abklärung mit der Unteren Naturschutzbehörde lag keine Einfuhrerlaubnis für die geschützten Vögel vor. Die Stieglitze wurden dem Landesbund für Vogelschutz übergeben. Recherchen ergaben, dass Käufer für einen ein Stieglitz am Schwarzmarkt etwa 90 Euro zahlen würden. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Tierschutz- beziehungsweise das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.