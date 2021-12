Illegaler Schulbetrieb in Esselbach? Behörden ermitteln

Das Landratsamt Main-Spessart bestätigt, dass am Mittwoch (15.12.2021) ein Gebäude in Esselbach untersucht worden ist. Mit dabei waren neben der Polizei auch Vertreter des Landratsamts und des Staatlichen Schulamts. Es geht um Kinder, die im Zusammenhang mit Corona nicht die Schule besuchen und offenbar illegal unterrichtet worden sind. Es seien Unterlagen beschlagnahmt worden, bestätigte das Landratsamt. "Momentan stehen im Raum Verstöße gegen Schulrecht, Baurecht und die aktuell gültige Infektionsschutzmaßnahmenverordnung", so Pressesprecherin Dorothea Fischer vom Landratsamt gegenüber BR24.

Mutter und Vater müssen jeweils Bußgeld zahlen

Die Eltern von Schulschwänzern müssen mit Konsequenzen rechnen. Das Ordnungsamt des Landratsamtes verhängt Bußgelder, wenn Schüler den Unterricht in der Schule nicht besuchen. Das Bußgeld beträgt pro Kind für jeden Elternteil täglich 25 Euro - also zusammen 50 Euro. Bei zwei Kindern sind dass schon 100 Euro. Im Wiederholungsfall steigert sich das Bußgeld um 50 Prozent , also sind es dann 75 Euro pro Kind täglich. Da können Summen bis zu 1.000 Euro zusammenkommen, so die Pressesprecherin.

Unklar, wie Eltern das Fernbleiben des Unterrichts begründeten

Noch wissen die Behörden in dem konkreten Fall nicht, wie Eltern das Fernbleiben des Kindes aus dem Unterricht begründen. Da müsse das Ergebnis noch abgewartet werden, so Pressesprecherin Fischer. Aber man wisse, dass die Masken- oder auch die Testpflicht in den Schulen angeführt wird. Momentan sei das der einzige Fall, von dem das Landratsamt Kenntnis hatte. Dem Landratsamt ist nicht bekannt, dass es weitere illegale Beschulungen im Landkreis Main-Spessart gibt. Die Person, die in der Gruppe mit den Kindern verantwortlich gewesen ist, habe sich kooperativ gezeigt. Sie sei keine verbeamtete Lehrerin.