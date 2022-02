Illegale Schule in Erlangen: Regierung bestätigt Schulschließung

Die Entscheidung der Stadt Erlangen, den nicht genehmigten Schulbetrieb in der Königsmühle zu untersagen, ist von der Regierung von Mittelfranken bestätigt worden. In einem Schreiben heißt es: "die Ausübung einer Lehrtätigkeit in dieser Einrichtung werde dauerhaft untersagt."

Am 20. Januar dieses Jahres hatten Mitarbeiter der Stadt und Polizeibeamte das Privatanwesen durchsucht und dabei 14 schulpflichtige Kinder angetroffen. Zudem wurden zahlreiche Erkenntnisse gewonnen, die darauf schließen lassen, dass ein "nicht genehmigter Unterrichtsbetrieb" stattgefunden habe, heißt es in dem Schreiben weiter.

Schule nur mit staatlicher Genehmigung zulässig

Dazu zählen die Ausstattung der Räume, sichergestelltes Unterrichtsmaterial, Schülerlisten und eine Aufstellung von Elternkontakten. Der Betrieb einer privaten Ersatzschule sei nur mit staatlicher Genehmigung zulässig. Damit solle sichergestellt werden, dass entsprechende private Schulen in ihren Lernzielen und der Ausbildung der Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen, so dass die Kinder ein gleichwertiges Bildungsangebot erhalten.

Verbindung zu Reichsbürger-Szene

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) bestätigte dem Bayerischen Rundfunk erst jüngst Verbindungen zwischen Beteiligten der illegalen Schule in Erlangen-Eltersdorf und der Reichsbürgerszene. Nach Überprüfung der Personalien sei aufgefallen, dass Namen bereits im Zusammenhang mit der Beobachtung von Reichsbürgern bekannt geworden waren, sagte ein Behördensprecher.

Solidaritäts-Demo aus dem Querdenken-Milieu

Vor allem im Querdenken-Milieu wurde nach der Razzia Solidarität mit der illegalen Schule gezeigt, belegen BR-Recherchen. In Chatgruppen und Kanälen von fränkischen Gruppierungen aus dem Querdenken-Milieu wie "Team Menschenrechte", "Schüler stehen auf", "Eltern stehen auf" oder der "Freiheitsbewegung Forchheim" wurde für eine Solidaritäts-Kundgebung unter dem Motto "Für freie Bildung" geworben. Akteure der Schule verbreiteten ihre Sicht der Dinge unter anderem auch in der Chatgruppe von "Querdenken 911 Nürnberg".