Illegale Schule bei Rosenheim: Das Netzwerk der "Freilerner"

Er hält Vorträge, betreibt einen YouTube-Kanal und will, wie er dem BR mitteilte, "freie Entscheidung in allen Bildungsfragen". Von der Schulpflicht oder der staatlichen Verantwortung, pädagogische Inhalte zu vermitteln, hält er wenig: Ricardo Leppe, Anfang dreißig, Gedächtnistrainer, Zauberkünstler und sogenannter "Freilerner". Wer mit Eltern spricht, die die Corona-Maßnahmen ablehnen oder ihre Kinder aktuell aus der Schule nehmen, hört immer wieder Leppes Namen.

Nach BR-Recherchen war auch die Leiterin der illegalen Schule in Schechen im Landkreis Rosenheim in einer Telegram-Chatgruppe des Leppe-Netzwerks aktiv. Über Verbindungen zu Ricardo Leppe und ihre Sicht auf dessen Lernkonzepte wollte sie sich nicht äußern.

Verfassungsschutz prüft Bezüge zur Anastasia-Bewegung

Unter Experten sind Teile der Freilerner-Szene hoch umstritten, da sie problematische Inhalte weiterverbreiteten. Das sagt der Sektenbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Matthias Pöhlmann, im Interview mit dem BR. Er analysiert Ricardo Leppes Inhalte seit mehreren Monaten und nennt ihn einen "rechten Esoteriker": "Leppe greift problematisches rechtes esoterisches Gedankengut auf, das vor allem in der Anastasia-Bewegung vorhanden ist." Die Bewegung berufe sich auf eine Buchreihe, in der sich "antidemokratische, antisemitische und auch rassistische Aussagen" finden, so Pöhlmann. Ricardo Leppe weist auf Anfrage des BR den Vorwurf des "rechten Esoterikers" zurück.

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz ist inzwischen in die Ermittlungen zum Fall der illegalen Schule im Landkreis eingebunden. Aktuell würden auch "mögliche Bezüge des Schulprojekts zur Anastasia-Bewegung geprüft."

Schulgründungen werden durch Verein unterstützt

Ricardo Leppe ist Präsident eines Vereins, auf dessen Homepage sich eine Karte mit mehr als einem Dutzend Orten in Bayern findet. Die Links in der Karte führen zu Telegram-Chatgruppen. Dort sollen sich Gleichgesinnte vernetzen und zu alternativen Lernkonzepten für Schülerinnen und Schüler austauschen. Es geht aber auch um Vorbereitungen zu möglichen Schulgründungen, wie das Beispiel der ehemaligen Leiterin der Schule im Landkreis Rosenheim zeigt. Leppe schreibt auf Anfrage, dass er mit hunderten Schulen weltweit im Kontakt stünde. Ob das zutrifft, lässt sich nicht überprüfen.

Piazolo: "Schule ist staatliche Angelegenheit"

Angesprochen auf Bestrebungen der sogenannten "Freilerner", alternative Schulen zu gründen, gibt sich Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) entschlossen. "Schule ist eine staatliche Angelegenheit", erklärt Piazolo im BR- Interview. Wenn man Rechtsverstöße wie in Rosenheim erkenne, würde "zügig reagiert".

Nach Einschätzung des Sekten-Beauftragten Matthias Pöhlmann hat die "Freilerner"-Szene gezielt das Thema Lerngruppen und alternative Schulen aufgegriffen, um von ihrem problematischen Ruf abzulenken:

"Nachdem die Kritik in der Öffentlichkeit so stark wurde, habe ich den Eindruck, dass man sich jetzt auf das Feld der Pädagogik, der alternativen Pädagogik verlegt. Und das ist natürlich noch mal ein geschickter Anknüpfungspunkt für Bedürfnislagen heute." Matthias Pöhlmann, Sektenbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern