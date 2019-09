Illegale Produkte: Ermittlungen gegen Apotheker in Schwaben

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt derzeit gegen zwei Apotheker und eine Apothekerin aus den Landkreisen Günzburg und Augsburg wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Sie sollen laut Polizei über drei Apotheken in den Landkreisen und über Online-Handel selbst hergestellte Produkte "illegal und falsch beworben an ahnungslose Verbraucher verkauft haben". Sie seien als Nahrungsergänzungsmittel beworben gewesen. Es bestünde jedoch der Verdacht, dass es sich um Produkte handelt, die unter das Arzneimittelgesetz fallen, dafür jedoch weder eine Genehmigung vorläge, noch die Vorschriften bei der Herstellung eingehalten worden seien.

"Gesundheitlich bedenklich": Procain und Roter Reisschalenextrakt

Die Polizei hat bei Durchsuchungen in den Apotheken und in Privatanwesen im Juli größere Mengen an Beweismitteln sichergestellt – dabei war auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) beteiligt. Das Landesamt ist laut Polizei derzeit mit der Erstellung von Gutachten betraut. Zwei Produkte wurden bereits als gesundheitlich bedenklich eingestuft: "Procain", sowie "Roter Reisschalenextrakt". Das Landratsamt Günzburg hat in diesem Zusammenhang eine Warnung veröffentlicht. Wer diese Arzneimittel von der St. Martins Apotheke in Jettingen Scheppach gekauft hat, soll diese bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben.

Bisher keine Mitteilungen über gesundheitliche Beschwerden

Laut Landratsamt könnten sie auch über die Rathaus-Apotheke in Jettingen-Scheppach sowie über die Stauden-Apotheke in Langenneufnach (Lkr. Augsburg) ausgegeben worden sein. Beide Präparate werden laut Mitteilung "aufgrund ihrer Zusammensetzung" (fehlerhafte Dosierung der Inhaltsstoffe) als gesundheitlich bedenklich eingestuft und sollten deshalb nicht eingenommen werden. Sie wurden in blauen Plastikdosen mit gelbem Etikett abgegeben. Vorsorglich sollten auch andere von der Apotheke selbst hergestellte Arzneimittel nicht eingenommen werden, da aufgrund einer Überprüfung der Herstellungsbedingungen nicht zweifelsfrei gewährleistet sei, dass auch andere Arzneimittel der Apotheke betroffen seien. Laut Polizei gibt es jedoch bisher keine Mitteilungen über gesundheitliche Beschwerden.

Warnung gilt nur für selbst hergestellte Arzneimittel

Die Warnung bezieht sich explizit nur auf selbst hergestellte Arzneimittel. Arzneimittel von anderen Anbietern, die über die Apotheke ausgegeben wurden, seien von der Warnung nicht betroffen. Die Ermittlungen werden laut Polizei einige Zeit in Anspruch nehmen.