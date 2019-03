Illegale Müllentsorgung - Straftat oder Ordnungswidrigkeit?

Auch kleine Mengen Müll schaden der Umwelt

Juristisch gelten geringe alltägliche Abfallmenge nicht als dauerhafter Schaden für die Umwelt. Dabei ist das der Müll, der am meisten in der Umwelt landet - auf Straßen, an Autobahnrändern, in Wäldern. Bis sich die Produkte abgebaut haben, kann es viele Jahre dauern. Zigarettenstummel und Taschentücher sind oft erst nach fünf Jahren verrottet, bei einer Plastiktüte dauert es an die 120 Jahre und bei einer Dose rund 500 Jahre.