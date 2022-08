Illegale Migration aus Tschechien wieder auf Vor-Corona-Niveau

In den ersten acht Monaten des Jahre hat die Bundespolizeiinspektion Waldmünchen knapp 750 illegale Grenzübertritte aus Tschechien registriert. Alleine in der vergangenen Woche seien fast 100 Menschen aufgegriffen worden, die am Grenzbahnhof Furth im Wald versuchten, illegal nach Deutschland einzureisen. Damit scheint sich die Zahl der illegalen Migrationen wieder wie in den Größenordnungen in der Zeit vor Corona zu bewegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 registrierte die Bundespolizei Waldmünchen im gesamten Jahr rund 900 unerlaubte Einreiseversuche.

25 Migranten an einem Tag aufgegriffen

Zuletzt griff die Polizei am vergangenen Donnerstag 25 illegal eingereiste Menschen in Zügen aus Tschechien auf. Darunter waren zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren. Ein junger Mann gab sich als 14-Jähriger aus, das Chamer Jugendamt stellte jedoch fest, dass er bereits erwachsen ist. Neun Syrer wurden bereits den Behörden in Tschechien übergeben, sie alle hatten eine tschechische Ausreiseaufforderung. Das heißt, sie müssen zwar bald aus dem Land ausreisen, dürfen sich aber bis zum Fristablauf noch dort aufhalten. Die restlichen illegal eingereisten Erwachsenen sollen ebenfalls nach Tschechien zurückgebracht werden. Die Minderjährigen nahm das Jugendamt Cham in Obhut.

Ermittlungen eingeleitet

Der einzige Afghane, der unter den illegal eingereisten Migranten war, stellte ein Schutzersuchen. Er wurde an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Gegen alle unerlaubt eingereisten Menschen hat die Bundespolizeiinspektion Ermittlungen wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.