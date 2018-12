Illegale Hundewelpen werden Kalender-Stars

Die Passauer können dieses Jahr einen ganz besonderen Kalender kaufen. Darin: Fotos von süßen Hundewelpen. Allerdings hat der Kalender einen ernsthaften Hintergrund. Die Welpen wurden illegal nach Deutschland eingeschleust. Mit dem "Illegale-Welpen-Kalender 2019" will das Tierheim Passau auf deren Schicksal hinweisen.

70 illegale Tiertransporte im ablaufenden Jahr

Regelmäßig werden Hundewelpen von Polizisten an der Grenzkontrollstelle an der A3 in Transportern entdeckt. 70 Beschlagnahmungen gab es in diesem Jahr in Passau. Jedes dieser Tiere landete im Tierheim. Nicht selten sind sie verletzt und misshandelt worden.

"Das war ekelerregend, ich war geschockt, als ich diese Hunde im Transporter sah. Das ist oft zum Weinen, wenn man sich vorstellt, was diese Hunde mitgemacht haben." Bettina Mittler, Tierheim Passau

Bettina Mittler vom Tierheim Passau ist auf die Idee gekommen. Mit zwölf Welpen ist sie zu einem Fotografen gefahren, der die Bilder kostenlos gemacht hat. 500 Kalender gingen in Druck. Verkauft werden sie für zwölf Euro. Mittler hofft, dadurch zusätzliches Geld fürs Tierheim zusammenzubekommen.

Auf den Kosten bleibt das Tierheim sitzen

Gerade jetzt in der Weihnachtszeit bestellen die Deutschen wieder vermehrt zu junge, ungeimpfte und kranke Welpen aus dem Ausland, erzählt die Tierpflegerin. Nur solange die Tiere in Quarantäne sind, übernimmt das Veterinäramt die Kosten. Danach muss das Tierheim für die Hunde aufkommen.

"Die Einnahmen von unserem Kalender sind natürlich eine tolle Finanzspritze für uns und helfen uns sehr weiter. Da sind wir sehr dankbar." Bettina Mittler, Tierheim Passau