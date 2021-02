Illegale Fahrzeugrennen mit Supersportwagen in München

Lamborghini Huracán, Porsche 911 turbo, Mercedes CLS 500 und AMG C43 sowie ein Audi A5. So lauten die Beteiligten an zwei illegalen Autorennen am Donnerstag in München. Die Fahrer sind alle zwischen 19 und 23 Jahre alt. Die Polizei ermittelt.

Junge Leute mit viel PS auf der Ingolstädter Strasse

Am Donnerstag gegen halb elf Uhr waren einer Streife in der Ingolstädter Strasse stadteinwärts ein Mercedes CLS 500 und ein Mercedes AMG C43 sowie ein Audi A5 aufgefallen, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Wie die Polizei berichtet, kam es bei Überholvorgängen und teilweise über Tempo 100 zu mehreren gefährlichen Situationen.

Aus einem Pkw hatte eine Person auf der Fahrerseite ihre Beine aus dem Fenster gestreckt. Auf Höhe des Mittleren Rings stoppten die Beamten die Fahrerinnen und Fahrer: zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren sowie einen 23-jährigen Mann, alle aus München.

Ohne Führerschein - aber mit Kokain

Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die beiden Frauen mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Der 23-jährige hatte außerdem Kokain konsumiert und gab falsche Personalien an.

Das Trio muss sich jetzt wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Der junge Mann wird zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln angezeigt.

Unfall mit Porsche und Lamborghini in München Riem

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstag in München-Riem. Dort stießen die Fahrer eines Lamborghinis und eines Porsches zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand fuhr ein 19-jähriger Neu-Ulmer kurz nach 16 Uhr mit seinem Porsche 911 turbo stadteinwärts hinter einem Lamborghini Huracán, an dessen Steuer ein 23-jähriger Münchner saß. Als der Porsche-Fahrer auf der zweispurigen Straße von der linken auf die rechte Fahrbahn wechseln wollte, stieß er gegen das Heck des Lamborghinis.

Porsche an den Baum gefahren - über 100.000 Euro Schaden

Der 19-jährige geriet durch sein misslungenes Manöver ins Schleudern und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Er und sein 27-jähriger Beifahrer wurden nur leicht verletzt, obwohl sie laut Polizei nicht angeschnallt waren. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Am Lamborghini entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, der Porsche im Wert von mehr als 100.000 Euro wurde völlig zerstört. Gegen die Sportwagenfahrer wird jetzt wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.