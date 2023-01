Illegale Fällungen? Totholz in Kahler Gemeindewald verschwunden

Im Gemeindewald von Kahl am Main standen in einer der Waldabteilungen zwölf alte Kiefern. Der Freistaat Bayern hatte die Bäume als erhaltenswertes Totholz bezuschusst – im Rahmen des Vertrags-Naturschutz-Programms. Heute ist nichts mehr von den Bäumen zu sehen. "Es ist unglaublich, hier gibt es nun keine dicken, alten Kiefern mehr und auch keine alten, toten Kiefern", sagt Dagmar Förster, Vorsitzende der BUND Naturschutz Kreisgruppe Aschaffenburg, nach einer Begehung im Gemeindewald. Doch nicht nur die zwölf bezuschussten Kiefern fehlen.

Naturschützer kritisieren Baumfällungen

Die Naturschützer beklagen, dass systematisch große Mengen an Totholz aus dem Wald entfernt und verkauft wurden. Von 1.000 Totholzbäumen im Bereich zwischen Kahl-Kopp und der Alzenauer Grenze ist die Rede. "Ist zu befürchten, dass es in Zukunft statt um artenreiche Wälder um reine Wirtschaftlichkeit geht, und selbst der Vertragsnaturschutz auf der Strecke bleibt?", fragt sich Dagmar Förster.

Amt gesteht Fehler ein

Lukas Nitzl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt ist Abteilungsleiter Forst in Aschaffenburg. Er gibt auf Nachfrage von BR24 zu, dass die Totholzbäume nicht hätten gefällt werden dürfen. Zu dem Fehler sei es gekommen, weil die Revierleiter gewechselt hätten. Allerdings bereits im Frühjahr letzten Jahres. Der neue Leiter habe keine Kenntnis von der Förderung der zwölf Kiefern gehabt. Die Fördergelder seien aber bereits rücküberwiesen worden.

Fällungen aus Sicherheitsgründen nötig

Was die Fällungen anderer Totholzbäume betrifft, so argumentiert Nitzl mit der Sicherheit. "Sturm Bernd hatte 2019 erhebliche Schäden im Kahler Gemeindewald angerichtet. Viele Kiefern sind sukzessive abgestorben und irgendwann fallen diese auch um. In stark frequentierten Bereichen und auch im Bereich der Kahlgrundbahn mussten wir Totholzbäume fällen", so Lukas Nitzl gegenüber BR24. Außerdem seien er und seine Mitarbeiter ums Aufforsten des sturmgeschädigten Waldgebiets bemüht. Hier müsse er auch der Sicherheit seiner Waldarbeiter Rechnung tragen.

Bürgermeister: Sicherheit an erster Stelle

Kahls Bürgermeister Jürgen Seitz (SPD) betont auf Nachfrage ebenfalls den Sicherheitsaspekt. Die Gemeinde besitze nur ein vergleichsweise kleines Waldstück in der Gemarkung, das sie an die Bayerische Forstverwaltung zur Bewirtschaftung übergeben habe. Der größte Teil sei in privater Hand. Die Sicherheit für Fußgänger stehe Seitz zufolge an erster Stelle. Kommende Woche soll es einen vor-Ort-Termin geben mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Ökologische Funktion von Totholz

Stehendes oder liegendes Totholz hat eine wichtige Funktion im Ökosystem Wald: Es ist Lebensraum für zahlreiche Insekten und Pilze, aber auch für Vögel und Säugetiere. Es steigert damit die Biodiversität. Die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft schätzt, dass mehr als 8.000 Pflanzen, Tiere und Pilze auf das Totholz angewiesen sind.