Illegal Wasser abgezapft? - Wonnemar-Betreiber vor Gericht

Am Amtsgericht in Gemünden geht es heute Vormittag um einen Betrugsvorwurf im seit über zweieinhalb Jahren geschlossenen Freizeitbad Wonnemar in Marktheidenfeld. Während des Notbetriebs ab Dezember 2020 wurde im Wonnemar laut Staatsanwaltschaft Würzburg eine Schlauchkonstruktion entdeckt. Mit Hilfe eines C-Rohrs soll es möglich gewesen sein, illegal an der Wasseruhr vorbei Wasser von der Heubrunnenquelle abzuzapfen und damit das Freibad zu füllen.

Verlust von Wasser- und Abwassergebühren

Der Stadt sollen so in den Jahren 2013 bis 2020 sowohl Wasser- als auch Abwassergebühren entgangen sein, die die Staatsanwaltschaft mit 80.000 Euro bezifferte. Was an dem Vorwurf dran ist, soll heute vor Gericht geklärt werden. Die erste Verhandlung war Ende September vor dem Amtsgericht angesetzt, aber aufgrund einer Erkrankung auf diesen Dienstag verschoben worden.

Betreiber hat Insolvenz angemeldet

Hintergrund: Die Sachlage um das seit zweieinhalb Jahren geschlossene Freizeitbad sei noch komplexer geworden, sagt Bürgermeister Thomas Stamm vor der Verhandlung am Montag. Denn im September habe die Besitzgesellschaft, die InterSPA, beim zuständigen Amtsgericht in Stuttgart einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Derzeit sei der Insolvenzverwalter für das Wonnemar zuständig. Noch stehe aus, ob und wann ein Verfahren eröffnet oder es abgelehnt werde.

Zukunft des Bades unklar

Im Juli sah es gut für die Stadt aus: Das Schiedsgericht entschied zugunsten der Stadt, das Bad sollte wieder an die Stadt zurückgehen. Derzeit sei aber wieder alles aufgehalten. Die Stadt hat nach Aussage des Bürgermeisters keine Schlüsselgewalt, pocht aber wöchentlich auf einen Besichtigungstermin in der Anlage, um zumindest bei einem Schnelldurchgang den Zustand der Anlage in Augenschein zu nehmen. Wann das im Dezember 2012 eingeweihte Wonnemar wieder öffnet, ist derzeit völlig ungewiss.