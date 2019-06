Ihre Vorschläge und Tipps für mehr Klimaschutz

Demonstrieren gehen

Sonja Schuhmacher aus Weiden appelliert an die Menschen, die Politik unter Druck zu setzen - zum Beispiel durch die Teilnahme an den "Fridays for Future"-Demonstrationen. "Meine erwachsenen Kinder und ich leben weitgehend vegan, wir verzichten auf Flugreisen, ich habe eine Fotovoltaik auf dem Dach - aber all dies führt nicht zum Sinken der CO2-Emissionen, solange die Regierenden in München und Berlin jede sinnvolle Klimaschutzpolitik blockieren."

Michael Brack aus Urspringen plädiert für eine Art ökologisches Punktekonto: "Am Anfang muss ein international anerkanntes Wissenschaftsforum den Schlüssel für Plus- und Minuspunkte festlegen. Diese Info wird an alle Haushalte verteilt. Dokumentiert wird auf USB-Stick, den jeder Bürger wie einen Personalausweis erhält. Mit dem Steuerausgleich erfolgt die Erstattung." Pluspunkte könne es zum Beispiel für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder das Mitnehmen eines Anhalters geben, für das Ausschalten des Handys in der Nacht, für Solarzellen am Haus.