"Ihr sads genial!": Rottal-Inn hält in der Krise zusammen

Pfarrkirchen: Büchertaxi bringt Lesestoff nachhause

Die silberne Glitzerschuppe des Regenbogenfischs schimmert im Sonnenschein. Schaut man genau hin, strahlt sie ganz leicht durch die Kofferraumscheibe von Jürgen Seibolds Auto. Der Regenbogenfisch ist ein beliebtes Kinderbuch, das jetzt in Form einer ozeanblauen Papiertüte im besagten Kofferraum liegt. Genauso wie eine graue Plastikbox, gefüllt mit Romanen, Sach- und zahlreichen Kinderbüchern. "Im Moment bin ich halb Buchhändler, halb Postbote", sagt Jürgen Seibold, der für die Buchhandlung Böhm in Pfarrkirchen arbeitet. Während die Menschen zuhause bleiben sollen, versorgt Seibold sie mit Lesestoff. Dafür fährt er durch den Landkreis und lässt sich mit den Kunden etwas Kreatives für die Übergabe einfallen: Oftmals hilft der Gartenzaun aus, an den Seibold die begehrte Ware in einer Tüte hängt. Aber auch Gartenbänke dienen zum sicheren Austausch. Seine Motivation: "Es sind ganz viele Kinderbücher, die bestellt werden. Wenn man dann die lachenden Gesichter am Gartenzaun sieht, das tut gut." (Anm. d. Red.: Mittlerweile hat der Bücherladen Böhm wieder geöffnet)