IHK Würzburg-Schweinfurt warnt vor "No Deal" beim Brexit

Nach Einschätzung der IHK Würzburg-Schweinfurt kommt es am Ende des Jahres zu einem "harten Brexit", nachdem die britische Regierung die Frist am 30. Juni verstreichen ließ, die Übergangszeit für die Brexit-Verhandlungen zu verlängern. Die hiesigen Unternehmen sollten vorbereitet sein, rät die Kammer.

Handel mit Großbritannien könnte empfindlich gestört werden

Kurt Treumann, IHK-Bereichsleiter International, warnt für den Fall des "No Deal" vor den Konsequenzen für die mainfränkische Wirtschaft: "Ohne Einigung auf ein Handelsabkommen drohen bis Jahresende Zölle, umfangreiche Handelshemmnisse und rechtliche Unsicherheit in dem wichtigen Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich."

300 Unternehmen betroffen

Die IHK weiß nach eigenen Angaben von aktuell rund 300 mainfränkischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen, die in einer geschäftlichen Beziehung mit Großbritannien stehen. Die sollten "sich auf diese Situation einstellen und interne Prozesse vordenken", rät der IHK-Außenhandelsfachmann.

An Silvester ist Schluss

Großbritannien hat am 31. Januar formal die Europäische Union verlassen und befindet sich derzeit in einer Übergangsphase, in der das Land sowohl Teil der Zollunion als auch des Binnenmarkts bleibt. Dieser Übergangszeitraum endet am 31. Dezember um Mitternacht.