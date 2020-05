27.05.2020, 09:46 Uhr

IHK: Wirtschaft in Niederbayern weiter im Corona-Krisenmodus

Die Wirtschaft in Niederbayern leidet laut IHK weiter unter der Corona-Krise. Die Stimmung sei so schlecht wie zuletzt in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009, so die IHK. Viele Unternehmen sehen kein Land mehr. Lösungen zu finden ist schwierig.