IHK-Umfrage zur Wirtschaft in Oberfranken

"Die oberfränkische Wirtschaft behauptet sich, wenn auch auf niedrigem Niveau", so fasst Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth, die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zusammen. Dies sei vor allem auf staatliche Hilfsmaßnahmen, aber auch auf die Kreativität der Unternehmen zurückzuführen, die sich in den vergangenen Wochen oft neu erfunden hätten. Positiv aus ihrer Sicht sei, dass fast alle Unternehmen mit der Abwicklung staatlicher Hilfsmaßnahmen zufrieden sind.

Weniger Aufträge führen zu Umsatzrückgang

Knapp 60 Prozent der befragten Unternehmen haben in den ersten vier Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang verzeichnet. Auswirkungen spüren Unternehmen aktuell vor allem durch das Wegbrechen und das Stornieren von Aufträgen sowie der Unterbrechung der Lieferketten. Jedes fünfte Unternehmen vermeldet einen Liquiditätsengpass. Sieben Prozent der Befragten befürchten eine Insolvenz.

Kreative Ideen steigern Umsätze in der Krise

Immerhin konnte knapp jedes fünfte Unternehmen seinen Umsatz in den ersten vier Monaten dieses Jahres sogar steigern. Als Grund nennt die IHK Oberfranken dafür gesteigerte Nachfragen sowie neue Geschäftsmodelle, geänderte Distributionswege und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Kurzarbeit und staatliche Unterstützung helfen

Bei gut einem Viertel der befragten Unternehmen sind aktuell mindestens die Hälfte der Mitarbeiter in Kurzarbeit. Knapp 70 Prozent der Unternehmen haben in den vergangenen Wochen staatliche Unterstützung beantragt. Bei knapp zwei Dritteln wurden die Maßnahmen bereits bewilligt, beim Rest wird die Maßnahme noch geprüft, nur zwei Prozent der Unternehmen haben bisher eine Absage erhalten. Am häufigsten beantragt wurde Kurzarbeit, gefolgt von der Corona-Soforthilfe, der Reduzierung von Steuervorauszahlungen und der Stundung von Steuern oder Abgaben.

Manche Unternehmen rechnen mit mehr Umsatz

Im Vergleich zu einer Umfrage aus dem März 2020 schätzen die oberfränkischen Unternehmen ihre Umsatzerwartungen für das Jahr 2020 insgesamt nicht mehr ganz so pessimistisch ein: Ein gutes Viertel der Unternehmen rechnet aktuell mit einem gleichbleibenden oder sogar steigenden Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.