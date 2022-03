IHK: Ukraine-Krieg setzt Oberfrankens Wirtschaft unter Druck

Der wirtschaftliche Druck infolge des Ukraine-Kriegs ist auch bei den oberfränkischen Unternehmen inzwischen deutlich spürbar. 89 Prozent hätten mit gestiegenen Energiekosten zu kämpfen oder rechneten mit höheren Kosten, teilte die IHK für Oberfranken heute mit.

Auswirkungen des Krieges direkt spürbar

Das habe eine Blitzumfrage ergeben. Am stärksten sind demnach Industrie und Großhandel betroffen. 13 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, die Auswirkungen des Krieges oder der Sanktionen gegen Russland und Belarus direkt zu spüren, weitere 68 Prozent sprachen von indirekten Folgen wegen steigender Preise, Transportproblemen oder Lieferengpässen.

Unternehmen wollen mit Preissteigerungen reagieren

Auch die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise bereiten der Wirtschaft laut IHK Kopfzerbrechen. Drei von vier oberfränkischen Unternehmen gaben an, ihre gestiegenen Kosten infolge des Ukraine-Krieges durch Preissteigerungen auffangen zu wollen. Außerdem plant etwa jedes dritte Unternehmen in der Region, in erneuerbare Energien zu investieren.