IHK Schwaben zu US-Strafzöllen: "Es wird eng"

Die angekündigten US-Strafzölle auf Importe aus der EU wären laut Axel Sir von der Industrie- und Handelskammer Schwaben ein "Unding zur falschen Zeit." Der Brexit, der Handelskonflikt zwischen den USA und China, die schwächelnde Wirtschaft "und jetzt auch noch die angedrohten Strafzölle, es wird eng" sagte Axel Sir.

IHK: Strafzölle treffen ca. 600 schwäbische Unternehmen

Etwa 600 der schwäbischen Unternehmen, die bei der IHK organisiert sind, haben laut Axel Sir regelmäßige Geschäftsbeziehungen mit den USA. Damit wäre Schwaben besonders stark von den Strafzöllen betroffen - laut IHK vor allem im Werkzeugbau und im Lebensmittelbereich. Bei einigen Unternehmen wirkten die Zölle unmittelbar, bei anderen später, so Axel Sir.

Kuka würde Strafzölle unmittelbar spüren

Der Augsburger Robotik-Hersteller Kuka zum Beispiel würde, der IHK zufolge, die zusätzlichen Zahlungen unmittelbar spüren. Kuka produziert auch Werkzeuge. Die Kunden in den USA würden eine Preissteigerung von 25 Prozent nicht akzeptieren, sagt Axel Sir. Also würde der Konzern weniger verkaufen bzw. müsste die Preise senken oder beides. Zulieferer wären nur indirekt betroffen: Mit Einführung der Strafzölle würde sich bei ihnen erst mal nichts ändern, allerdings würden die Werkzeugbauer den Preisdruck an die Zulieferer weitergeben, so Sir.

Strafzölle auf schwäbische Milchprodukte

Im Lebensmittelbereich wären in Schwaben von den Strafzöllen nach Informationen der IHK vor allem die Produzenten von Käse, Joghurt und Butter betroffen. Denn die Kunden in den USA würden Preissteigerungen von 25 Prozent nicht akzeptieren.

Indirekte Folgen von Strafzöllen

Aber selbst Unternehmen, die von den Strafzöllen gar nicht betroffen sind, könnten nach Informationen der IHK, darauf reagieren. Denn die Zölle, zusätzlich zu Brexit, Handelsstreit und schwächelnder Wirtschaft, schaffen Verunsicherung in den Unternehmensführungen. Und das könnte zur Folge haben, dass Unternehmen ihre Investitionen verschieben, und "der eine oder andere Leiharbeiter-Vertrag nicht verlängert wird", erläutert Axel Sir.

Trump droht mit Strafzöllen

Die USA haben am Mittwoch, 2.10., angekündigt, auf viele Importe aus der EU ab dem 18. Oktober Strafzölle zu erheben. Flugzeuge sollen demnach mit einer zusätzlichen Zahlung von 10 Prozent belegt werden, viele andere Produkte, wie zum Beispiel einige Lebensmittel oder Maschinen, sollen mit Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt werden. Die Welthandelsorganisation hatte die Verhängung der Strafzölle zuvor genehmigt, weil der europäische Flugzeugbauer Airbus nicht genehmigte Subventionen erhalten hatte. Allerdings hatte auch der Airbus-Konkurrent, das US-Unternehmen Boeing, nicht genehmigte Subventionen bekommen.