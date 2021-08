IHK Schwaben will weg von der Inzidenz als alleinigem Gradmesser

"Mit jedem Tag, an dem in den Bundesländern unterschiedliche Corona-Regeln gelten, erhöht sich der Druck auf die bayerisch-schwäbische Wirtschaft", kritisiert Marc Lucassen von der IHK Schwaben. Seit diesem Montag sind in Baden-Württemberg die meisten Einschränkungen für geimpfte und genesene Menschen aufgehoben, ganz unabhängig von der jeweiligen örtlichen 7-Tage-Inzidenz.

Fixierung auf Inzidenz schade bayerischer Wirtschaft

Dagegen hängen das Corona-Management und die Beschränkungen für Unternehmen und Gesellschaft in Bayern von der örtlichen 7-Tage-Inzidenz ab, kritisiert Lucassen. Dies wirke sich schädlich auf den stationären Handel, die Gastronomie sowie die Reisebranche aus.

Besonders betroffen: bayerische Grenzregionen

Die bisherige Erfahrung zeige, dass die Kunden dort einkauften, wo die Maßnahmen weniger streng seien. Das dürfte insbesondere grenznahe Betriebe betreffen, sobald die Inzidenzen wieder die 50 überschreiten und Einschränkungen greifen. "Den Händlern oder Gastronomen laufen sprichwörtlich die Kunden weg, während ihnen selbst die Hände gebunden sind", so Lucassen. Gerade Unternehmen, die sowohl im Freistaat, als auch in Baden-Württemberg aktiv sind, sind außerdem zusätzlich gefordert. Sie müssten ihre Hygienekonzepte ständig anpassen und liefen Gefahr, dabei Fehler zu machen.

Banger Blick auf Inzidenzen

Die IHK Schwaben hatte schon vor der vergangenen Ministerpräsidenten-Konferenz für die Abkehr von der alleinigen Ausrichtung an der 7-Tage-Inzidenz plädiert. Es müssten weitere Kriterien mit aufgenommen werden, so zum Beispiel die Situation auf den Intensivstationen sowie die Impfquote. Lucassen betont: "Mit jedem Tag, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz in den bayerisch-schwäbischen Landkreisen steigt, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit neuer Corona-Beschränkungen für die Wirtschaft. Diese Sorge muss von den Unternehmen genommen werden."

Baden-Württemberg macht auf

In Baden-Württemberg lockert man, so dürfen Diskotheken schon jetzt komplett öffnen - allerdings nur für genesene, geimpfte und getestete Besucher. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dagegen hatte eine Öffnung von Clubs erst für den Herbst in Aussicht gestellt – und zwar nur unter bestimmten Voraussetzungen und ausschließlich für Geimpfte und Genesene.