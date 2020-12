IHK-Prüfungen: Zwei Oberfranken unter den Besten in Deutschland

Wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist! Zwei Auszubildende aus Oberfranken haben bei den Abschlussprüfungen 2020 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bestleistungen erzielt. Laut IHK gehören die beiden damit zu den insgesamt 207 Super-Azubis in Deutschland, die in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf die bundesweit höchste Punktzahl erreicht haben.

Julina Laible ist prüfungsbeste Sportfachfrau

Julina Laible aus Neunkirchen am Brand im Landkreis Forchheim ist eine dieser Top-Auszubildenden. Sie hat ihre Ausbildung zur Sportfachfrau bei Fitness Hauser e.K. in Neunkirchen am Brand absolviert. Über das Ergebnis als prüfungsbester Sportfachfreu 2020 habe sich die junge Oberfränkin "mega gefreut", teilte die IHK in Bayreuth mit. Nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss unternimmt sie bereits den nächsten Schritt auf ihrem Berufsweg - eine Weiterbildung zur Physiotherapeutin.

Dario Streller ist prüfungsbester Mechatroniker für Kältetechnik

Der andere Top-Azubi aus Oberfranken ist Dario Streller aus Mainleus im Landkreis Kulmbach. Ausgebildet wurde bei der Glen Dimplex GmbH in Kulmbach. Künftigen Azubis rät er schon während der Ausbildung "möglichst viele Fragen zu stellen". Wie es für ihn genau weitergeht, hat er noch nicht endgültig entschieden, gerne will er aber weiterhin seiner Ausbildungsfirma treu bleiben.