IHK: Noch kein starker Einbruch am regionalen Ausbildungsmarkt

Trotz der Coronakrise gibt es offenbar in der Oberpfalz noch keinen spürbaren Einbruch am Ausbildungsmarkt in der Region. Das teilte die IHK Regensburg für ihren Bereich Oberpfalz und den Landkreis Kelheim mit. Das heißt die Betriebe bilden demnach noch aus.

Noch 4.800 freie Lehrstellen und 1.100 Bewerber

Die aktuelle Statistik der Agentur für Arbeit weist für Juli 2020 rund 4.800 unbesetzte Lehrstellen auf. Dem gegenüber stehen hier etwa 1.100 Bewerber, die bislang noch keinen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Dass es immer noch deutlich mehr offene Ausbildungsstellen als Bewerber gibt, werde durch die demografische Entwicklung und den Trend zur höheren Schulbildung begünstigt, sagt Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg.

IHK: Duale Ausbildung lukrativer Karriereweg

Ob Schulabgänger oder Studienabbrecher – warum nicht mehr junge Menschen eine duale Ausbildung beginnen, ist für den IHK-Chef dennoch schwer nachvollziehbar: "Nach dem Schulabschluss erstmal studieren – so verdient man am meisten? Das stimmt nicht unbedingt. Mit einer Ausbildung und anschließender Weiterbildung hat man finanziell oft sogar die Nase vorn", sagt Helmes. Auf lange Sicht dürfte sich auch das Einkommensgefüge zu Gunsten der beruflich Gebildeten verschieben, wenn der Trend zur Akademisierung weiter anhält, sagt Ralf Kohl, IHK-Bereichsleiter Berufsbildung. Denn gleichzeitig würden in vielen Branchen immer mehr Fachkräfte mit einem beruflichen Bildungsweg fehlen. Die Ausbildungsbereitschaft der regionalen Unternehmen sei trotz Krise weiterhin hoch.

Betriebe setzen auf Fach-und Führungskräfte aus den eigenen Reihen

"Die Betriebe setzen nach wie vor auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte aus den eigenen Reihen. Entsprechend gut sind die Chancen im Betrieb mit einer beruflichen Aus- und Weiterbildung", betont Hauptgeschäftsführer Helmes. Auf der IHK-Matching-Plattform www.ihk-lehrstellenboerse.de können junge Menschen offene Ausbildungsplätze in ihrer Region finden.

Corona-Beschränkungen erschweren Berufsorientierung

Die Coronakrise erschwere jedoch die Vermittlung von Lehrstellen. Wertvolle Bausteine zur Berufsorientierung, wie etwa die Jobmessen in der Region oder Schnupperpraktika, würden wegfallen. Auch das persönliche Engagement der Lehrerinnen und Lehrer in den Abschlussklassen bei der Vermittlung von Ausbildungsbetrieben sei zu kurz gekommen. Die IHK hofft auf Nachholeffekte in der zweiten Jahreshälfte. Vorausgesetzt die Coronakrise flaut allmählich ab.