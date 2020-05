IHK: Konjunktur in Oberfranken massiv eingebrochen

Wegen der Corona-Pandemie hat es in Oberfranken einen starken Konjunktureinbruch gegeben. Die aktuelle Geschäftslage bezeichne der Großteil der Unternehmen als negativ, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Oberfranken am Freitag mit.

Schlechte Geschäftslage bei vielen Betrieben

44 Prozent der befragten Firmen und Betriebe stufen ihre Situation als schlecht ein, heißt es in der Pressemitteilung. Nur 33 Prozent nennen ihre Geschäftslage befriedigend. Noch weniger, nämlich 23 Prozent, sprechen von einer guten Auftragslage, so die IHK. Auch die oberfränkischen Betriebe könnten sich von dieser Entwicklung nicht abkoppeln, betont IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner.

Landkreis Lichtenfels besonders betroffen

Vom Konjunktureinbruch besonders betroffen ist der Landkreis Lichtenfels. Hier stufen 46 Prozent der befragten Betriebe ihre Lage als schlecht ein. Das sind viermal so viele Betriebe wie zu Jahresbeginn. Vor allem Reisebüros, die Hotellerie und die Polstermöbelindustrie im Landkreis seien vom Konjunktureinbruch betroffen.

Region Bamberg: Automobilindustrie besonders betroffen

In der Region Bamberg hat die Corona-Pandemie negative Auswirkungen vor allem auf die Automobilzulieferbetriebe. 42 Prozent der Unternehmen schätzen ihre Lage als schlecht ein, 45 Prozent rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Situation. "Die Automobilzulieferbetriebe sind vom weltweiten Absatzrückgang der Autobauer unmittelbar betroffen. Neben der Diskussion um die Zukunft der Antriebstechnologie übt der weltweite Konjunktureinbruch zusätzlichen Druck auf viele regionale Industriebetriebe aus", so IHK-Präsidentin Sonja Weigand.

Negative Konjunkturentwicklung in weiten Teilen Oberfrankens

Negativ entwickelt hat sich die Konjunktur auch in den Regionen Forchheim, Bayreuth und Marktredwitz, so die IHK-Umfrage. Geradezu dramatisch verschlechtert hat sich in Oberfranken die Stimmung im Tourismus. Grund dafür sei, dass viele Gaststätten aufgrund von Corona schließen mussten. Auch der Handel in Oberfranken habe den Konjunktureinbruch deutlich gespürt.

Situation verschlechtert sich weiter

Sollte die Konjunktur im Sommer wieder anziehen, befürchten trotzdem 40 Prozent der Unternehmen aus dem Kammerbezirk eine weitere Verschlechterung der betrieblichen Situation. 41 Prozent erwarten weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung.

Keine Investitionen

Wegen gesunkener Nachfrage im In- und Ausland plant ein Drittel der befragten oberfränkischen Unternehmen keine Investitionen. Außerdem rechnen alle Branchen mit einem Beschäftigungsrückgang. Für einen Neustart reichten Kurzarbeiterregelung, Soforthilfen, Steuererleichterungen und Kreditprogrammen nicht, so die IHK Oberfranken.