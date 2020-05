IHK: Jedes zweite Oberpfälzer Unternehmen baut Personal ab

Mehr als zwei Drittel aller Firmen in der Region haben wegen der Coronakrise in den vergangenen Monaten bereits staatliche Hilfen annehmen müssen, um die Krise zu überstehen. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Regensburg hervor.

Schlechte Auftragslage, weniger Jobs

Demnach bedroht die Corona-Pandemie jetzt auch immer mehr Arbeitsplätze. Jeder zweite Unternehmer hat in der IHK-Umfrage angegeben, dass er wegen fehlender Aufträge sein Personal reduzieren muss. Rund Dreiviertel der betroffenen Firmen haben in den vergangenen Wochen Kurzarbeit eingeführt. Aber es wird jetzt laut IHK-Umfrage auch immer mehr betriebsbedingte Kündigungen geben. Außerdem werden freiwerdende Stellen nicht nachbesetzt und viele befristete Verträge nicht mehr verlängert.

Firmen-Insolvenzen noch nicht das große Thema

Etwas mehr als 20 Prozent der Firmen haben im Zuge der Pandemie nach eigenen Angaben bereits Schwierigkeiten mit der Liquidität bekommen. Von einer Insolvenz bedroht waren bisher aber lediglich etwas mehr als drei Prozent. Die Tourismus-Branche in der Oberpfalz bekommt die Auswirkungen der Pandemie am deutlichsten zu spüren. Hier geben acht von zehn Unternehmen an, dass sie den größten Teil ihrer Umsätze eingebüßt haben. Auch die Industrie und der Dienstleistungssektor sind massiv betroffen.

Noch kaum Einbußen in der Baubranche

Beim Handel haben der Umfrage zufolge die Hamstereffekte in den ersten Wochen der Pandemie den Einbruch teilweise abfedern können. Die Branche mit den geringsten Einbußen durch Corona bleibt das Baugewerbe. Mehr als dreiviertel der befragten Oberpfälzer Bauunternehmer beurteilen ihre Geschäftslage weiterhin als gut.

Die IHK Regensburg ist für die Unternehmen in der gesamten Oberpfalz und im Landkreis Kelheim zuständig. An der aktuellen Frühjahrs-Konjunkturumfrage haben sich mehr als 300 Firmen beteiligt.