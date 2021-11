IHK Gründerpreis: Drei Firmen in Mittelfranken ausgezeichnet

Statt einer Feier bei der IHK ist die Preisübergabe diesmal direkt bei den Siegern vor Ort – das Fest wurde wegen der herrschenden Pandemie-Vorgaben kurzfristig abgesagt. Und so bekommt auch Janine Jede in Schwabach Besuch von den Juroren der IHK. Sie hat in einer stillgelegten Fabrikhalle ein neues Unternehmen gegründet. Die Halbig Handels GmbH (Halbig ist ihr Geburtsname) ist ein Online-Versand für Malerbedarf.

Alles außer Farbe – der Online-Shop für Maler

Farbrollen, Arbeitshandschuhe, Abdeckplanen und Klebebänder für die Event-Branche liegen in den Hochregalen in der Fürther Straße in Schwabach - alles außer Farben. Bei Janine Jede kaufen die Profis ein. Sie betreibt seit 2017 den Onlinehandel. Die Betriebswirtin wollte schon immer eine eigene Firma, sich selbständig machen. Mittlerweile hat sie zwölf Angestellte. Die Idee dazu hatte Janine Jede schon während des Studiums. Da musste sie genauso wie viele andere immer wieder mal die Wohnung oder ein Zimmer streichen. Aber guter Malerbedarf online – Fehlanzeige. Die erste Geschäftsidee war geboren: die Malerkiste online, damals noch für Privatkunden.

Die junge Firmengründerin merkte aber schnell, dass mit den Privatkunden alleine kein Geschäft zu machen ist. Aber auch die Profis und Malerbetriebe wurden aufmerksam auf das moderne Auftreten ihres Online-Shops. Und so können bei ihr nun private und gewerbliche Kunden einkaufen. Die Profis machen mittlerweile mehr als 90 Prozent des Geschäfts aus. Auf traditionellem Wege genauso wie per WhatsApp.

Planungsbüro für Pharma- und Biotech-Branche

Einen ganz anderen Weg sind die Geschäftsführer der Otto Life Science Engenieering GmbH in Nürnberg gegangen. Die beiden Bauingenieure Sascha Herz und Alf Kain waren zuvor fast zwei Jahrzehnte für einen weltweiten Anlagenbauer tätig. Allerdings waren sie mit den Strukturen nicht zufrieden und wollten ein Unternehmen "nach eigenen Werten führen". Mit Erfolg. Zusammen haben sie sich als Spezialist für die Life-Science-Industrie und für die Reinraumtechnik etabliert.

Mit heute über 140 Beschäftigten an sieben Standorten planen und realisieren sie Produktionsstätten für die Pharma- und Biotech-Industrie. Zu den Kunden zählen auch Hersteller von Medizinprodukten sowie Labore und Zytostatika-Apotheken. Die Aufträge bewegen sich je Projekt zwischen 0,5 und 50 Millionen Euro. Beispiele sind eine komplette Impfstoff-Produktion oder Reinräume für eine Uni-Klinik.

Kalender zum Einpflanzen – Idee kam auf einer Hochzeit

Ganz anders aufgestellt ist die Primoza GmbH. Ihre Geschäftsidee ist der "Wachsende Kalender". Er besteht teilweise aus einem Samenpapier, das die Nutzer am Ende des Monats abreißen und einpflanzen können. Heute wird Primoza von Orlando Zaddach und Manuela Baron sowie von Daniel Kriegl geführt. Auf die Idee, einen einpflanzbaren Kalender herzustellen, kam Manuela Baron, als sie bei einer Hochzeit Tischkärtchen mit dem Samenpapier sah. Sie ließ gemeinsam mit ihren Partnern 200 Stück drucken und verkaufte diese mit großem Erfolg auf einem Weihnachtsmarkt.

Auch Die Teilnahme am Studenten-Wettbewerb "5-Euro-Business" war eine zusätzliche Motivation, um schließlich im Jahr 2018 die Primoza GmbH zu gründen. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Online-Shop, über Buchläden, den Buchgroßhandel und auf rund 70 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland und Österreich. Eine gut sechsstellige Anzahl an Kalendern, deren Preis zwischen 25 und 45 Euro liegt, hat die primoza GmbH schon verkauft. Inzwischen beschäftigt sie etwa 25 Mitarbeiter sowie rund 500 Saisonkräfte auf den Märkten.

Mutmacher in der Krise

IHK-Präsident Dr. Armin Zitzmann erklärte, die Preisträger hätten eindrucksvoll gezeigt, dass sich Unternehmen auch in der Krise erfolgreich starten und zum Erfolg führen ließen. Zudem hätten sie die Pandemie genutzt, ihre Geschäftskonzepte anzupassen und teilweise neu auszurichten. In diesem Jahr müsse leider eine offizielle Feier ausfallen, die Urkunden und Preise werden im kleine Rahmen übergeben. Die drei Siegerpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.