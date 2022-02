IHK-Geschäftsführer zum Ukrainekrieg: Aufs Schlimmste einstellen

"Wir haben Krieg in der Ukraine, zwei Flugstunden entfernt von München", so bringt es Manfred Gößl im Gespräch mit dem BR auf den Punkt. Der Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern steht im ständigen Kontakt mit den Firmen: "Wir spüren große Unsicherheit, und große Unsicherheit ist auch immer ein großer Preistreiber."

Export und Import betroffen

Betroffen vom Krieg in der Ukraine seien in erster Linie die bayerischen Exporteure, so Gößl. Das sei jetzt schon zu spüren: "Die Banken haben die Kreditlinie auf Null gestellt, das heißt: Man bekommt keine Vorfinanzierung der Exporte mehr, man muss alles selbst finanzieren. Und das ist gerade bei Geschäften, die wir aus Bayern heraus tätigen – mit Anlagen, Maschinen und Autos – quasi nicht möglich." Die Folge: Der Export komme zum Erliegen. Doch auch der Import werde betroffen sein, denn Russland und die Ukraine seien große Weizen-Lieferanten.

Handelsvolumen mit Russland jahrelang geschrumpft

Im Handels-Ranking mit Bayern stehe Russland auf Platz 14, so der IHK-Experte. Das war einmal anders: "2012 stand Russland noch an achter Stelle. Das Land hat verloren, verschärft seit den Sanktionen nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 – also: Sanktionen wirken durchaus." Das Handelsvolumen zwischen Bayern und Russland beträgt etwas mehr als neun Milliarden Euro; davon exportiert Bayern Waren im Wert von etwa drei Milliarden Euro und importiert für etwa sechs Milliarden Euro Waren aus Russland – hauptsächlich Energie.

Die Ukraine spielt in den Handelsbeziehungen zu Bayern eine geringere Rolle – sie findet sich im Ranking erst jenseits von Platz 40. Ein durchaus wichtiger, aber nicht messbarer Punkt sei die Zusammenarbeit auf anderem Gebiet, so Gößl: "Das ist die Zusammenarbeit im Informations- und Kommunikationsbereich. Die Ukraine hat ausgezeichnete IT-ler, die von unserer Wirtschaft eingesetzt werden."

"Auf das Schlimmste einstellen"

Die ersten Firmen – vor allem solche, die im schon länger umkämpften Donbass im Osten der Ukraine tätig sind – haben bereits bekannt gegeben, dass die den Betrieb einstellen. "Wir gehen davon aus, dass das auch andere Niederlassungen tun, schon zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und von solchen Niederlassungen haben wir aus Bayern in der Ukraine immerhin 500."

Insgesamt zieht der Hauptgeschäftsführer ein ernüchterndes Fazit. "Wir haben in den letzten Wochen eher Stellungnahmen gehabt nach dem Motto: So schlimm wird`s nicht werden. Jetzt sehen wir: Das ist anders. Das ist Krieg, das ist Überfall. Stand heute müssen wir uns auf das Schlimmste einstellen: Krieg und eine heftige Sanktionsspirale."