IHK-Analyse: Mainfrankens Wirtschaft steht "steiniger Weg" bevor

Die Corona-Pandemie hat zum Jahreswechsel 2020/21 weiterhin großen Einfluss auf die Konjunktur in Mainfranken. Während vor allem die Industrie vergleichsweise gut durch die Krise kommt, ist die Lage in der Gastronomie und im Tourismus schlecht. Das sind die wesentlichen Ergebnisse aus der aktuellen Konjunkturanalyse der IHK Würzburg-Schweinfurt.

Stimmung in den Betrieben besser als im Frühjahr 2020

Insgesamt ist die Stimmung in den mainfränkischen Unternehmen demnach deutlich besser als während des Konjunktureinbruchs im Frühjahr 2020, allerdings etwas schlechter als im vergangenen Herbst. "Die konjunkturelle Erholung aus dem Herbst ist vorerst gestoppt. Es ist jedoch beachtlich, dass wir uns trotz der deutlich angespannteren Corona-Situation auf ähnlichem Niveau wie im Herbst 2020 bewegen", sagte IHK-Präsident Klaus Mapara bei der Vorstellung der Zahlen.

Demnach sei die Lage in der mainfränkischen Wirtschaft derzeit gespalten. "Während sich vor allem die Industrie wieder zur treibenden Kraft der konjunkturellen Entwicklung mausert, ist die Stimmung in den geschlossenen Branchen wie dem Handel, der Gastronomie oder dem Tourismus verheerend", sagte Mapara. Die aktuelle Analyse der IHK würden zeigen, "dass der regionalen Wirtschaft ein langer, vermutlich auch steiniger Weg bevorsteht".

Mehr Pessimismus als Optimismus

Für ihre Befragung hat die IHK 724 mainfränkische Unternehmen kontaktiert, aus den Bereichen Industrie, Bau, Handel, Dienstleistungen und Tourismus. 241 von ihnen haben geantwortet. Drei von vier der befragten Unternehmen beurteilten ihre laufenden Geschäfte nach Angaben der IHK trotz Corona-Pandemie immer noch als gut oder mindestens befriedigend. Dennoch blicken viele Unternehmen pessimistisch in die Zukunft. Einer von drei Betrieben rechnet mit einer Verschlechterung in den kommenden drei Monaten. Nur 22 Prozent, etwa einer von fünf Betrieben, erwarten eine Verbesserung. Entsprechend verhalten würden auch die geplanten Investitionen ausfallen, so die IHK in ihrer Analyse.

Kritik an der Umsetzung der Corona-Hilfsprogramme

Wie auch andere Branchenverbände kritisieren die Verantwortlichen der IHK, dass die aktuellen Corona-Hilfsprogramme zu umständlich seien. "Das Geld kam oder kommt aufgrund bürokratischer und technischer Hürden für manchen Betrieb leider zu spät", sagte Klaus Mapara.

Ralf Jahn, Hauptgeschäftsführer der IHK, sprach von einem "ernüchternden Ergebnis", knapp ein Jahr nachdem erste Hilfszahlungen angekündigt wurden: "Selbst professionelle Berater blicken nicht mehr durch." Außerdem bemängelte er die zeitlichen Verzögerungen, die zwischen Anträgen und Auszahlungen liegen würden.

Über 60.000 Unternehmen sind in der IHK Würzburg-Schweinfurt organisiert. Jedes dritte von ihnen ist im Einzelhandel oder im Gastgewerbe tätig und damit direkt von den Corona-Beschränkungen betroffen.