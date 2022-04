Igelschnecken statt Tassen: Keramikbetrieb meistert Krise

Rustikale Töpferwaren durften in den 1980er-Jahren in keinem Haushalt fehlen, die Jahre zwischen den 50ern und 80ern galten als Goldene Zeiten für das Töpferhandwerk. Doch plötzlich sank die Nachfrage an Tellern, Krügen und Vasen dieser Art. Das bekam auch der Familienbetrieb Denk aus Coburg zu spüren: Zur Jahrtausendwende stand die Firma vor dem Aus. Der Firmenchef und seine Frau wagten eine 180-Grad-Wende und stellten ihre Produktion auf den Kopf, die jahrzehntelang erfolgreich war.

Coburger Unternehmen: "Plötzlich waren wir wieder im Markt"

Der Betrieb brauchte ein neues Konzept. Das zeigte sich auch in Form einer völlig neuen Produktpalette: Themen wie Kochen, Nachhaltigkeit und Natur bestimmten nun das Sortiment. Neben einem Haus für Wildbienen wurden nun Futterstellen und Tränken für Vögel angeboten – und eine Igelschnecke, also ein Unterschlupf für die kleinen Säugetiere. Vor allem aber neue Ideen rund um Kerze und Feuer brachten die Wende. "Das kam so gut an, plötzlich waren wir wieder im Markt", erinnert sich Fabian Denk heute.

Im Laufe der Jahre verkaufte das Unternehmen nicht nur neue Produkte, die Firma Denk passte auch die Produktionsstätte an. Früher hat man fast alles einzeln auf der Töpferscheibe gedreht, heute unterstützt ein 3D-Drucker beim Formbau. "Damals hat man die Prototypen in Gips gezogen, das hat Wochen gedauert. Heute geht es innerhalb von zwei bis drei Tagen", erklärt Fabian Denk.

Familienbetrieb setzt inzwischen auf Produkte für die Natur

Mit den neuen Techniken entstanden unterschiedliche Artikel wie ein Joghurtmacher, ein Brotbackteller oder ein beheizbares Katzenbett. "Die Ideen für die Produkte kommen vom Schwiegervater, aber auch von Fabian und von mir", sagt Firmenchefin Jutta Denk. "Das ist ein Familienbetrieb in jeder Hinsicht."

Dass bei den Denks so viel mit Natur und Tierwelt zusammenhängt, hat seine Gründe: "Wir sind sehr naturverbunden, allein vom Material her. Zudem gehen wir viel in die Natur und machen uns Gedanken: Was kann man neu produzieren, wo gibt es einen Schwerpunkt. Dann kommt so etwas zustande."