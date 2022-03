Igelkekse und Indoor-Sandkasten: Das kinderfreundliche Café Soul

Wiebke Nietzold kommt gerade aus der Uni, hat mehrere Stunden Vorlesung hinter sich, Jaqui Stamos hat ihr Homeoffice beendet. Die beiden befreundeten Mütter wollen in Ruhe einen Kaffee trinken gehen, soweit das eben möglich ist in Ruhe, wenn zwei Kleinkinder mit dabei sind. Etwas entspannter als in herkömmlichen Cafés soll das jetzt in der kinderfreundlichen Cafébar Soul möglich sein. Die beiden Mütter sind hier mittlerweile Stammgäste.

"Es ist teilweise schwer, Cafés mit guter Wickelmöglichkeit zu finden, Orte, wo die Kinder auch mal was durch die Gegend werfen können." Jaqui Stamos, Café-Besucherin

Runde Ecken und Sandkasten ohne Sand

Rustikale Mauern, große helle Lampenschirme, eine riesige Fensterfront – zunächst nichts wirklich Ungewöhnliches für ein Café. Kinderfreundlich wird es unter anderem erst durch einen achteckigen Indoor-Sandkasten. Darin: Viele Spielsachen, Teppich in Sandoptik und die zweijährige Selina, die den echten Sand nicht zu vermissen scheint. Alle Ecken der kleinen Tischchen des Cafés sind abgerundet, um Verletzungen der Kinder vorzubeugen. Außerdem stehen jede Menge zuckerfreie, überwiegend vegane Knabbereien auf der Karte, unter anderem bunte Motivtorten. Schwer im Rennen bei den Kindern sind gerade bunte Eichhörnchen- und Igelkekse.

Senioren kommen auch ohne Kinder in das Café

Café-Betreiberin Nicole Spiga will in Forchheim einen Ort der Begegnung schaffen, für Jung und Alt. Im Café Soul sollen sich nicht ausschließlich Eltern mit Kleinkindern wohl fühlen – die aber eben ganz besonders. Nicole Spiga ist selbst Mutter eines Zweijährigen und davon überzeugt, dass Mütter und Väter vor allem am Anfang oft noch ein bisschen nervös mit Baby in der Gastronomie seien. Fühlt sich jemand gestört? Was, wenn mein Kind nicht aufhört zu weinen?

Im Café Soul ist das egal. Wer hier reinkomme, wisse, auf was er sich einlasse. Das schrecke aber nicht ab, sagt Nicole Spiga. Zu den Stammgästen zählten bereits schon jetzt viele Seniorinnen und Senioren, die ohne Kinder ins Café kommen. Allein das Zugucken, Beobachten und Mitlachen sei schon eine Bereicherung, so eine Rentnerin, die sich mit ihrer Schwiegertochter ein Stück Kirschtorte teilt.

Sind wir eine kinderunfreundliche Gesellschaft?

Braucht es in Deutschland eine gastronomische Zusatzzone für Familien mit Kindern? Ist unsere Gesellschaft so kinderunfreundlich? Südliche Länder wie Italien oder Spanien tun sich da oft ein wenig leichter, findet Nicole Spiga. Lautstärke werde in Italien zum Beispiel oft anders wahrgenommen, in Deutschland hätte man schneller Angst, andere Gäste zu stören, was ja auch oft der Fall sei.

Café Soul in Forchheim: Lautstärke ist hier kein Störfaktor

In ihrem Café brauche man sich nie als Störfaktor fühlen, im Gegenteil, die meisten Gäste freuen sich über die Interaktion. Das empfindet Wiebke Nieztold ähnlich. Ihre Tochter Frida hat es sich mittlerweile im großen Sandkasten bequem gemacht, hantiert an einer hölzernen Spielzeug-Eisdiele.

"Normalerweise habe ich das Gefühl, dass sich vielleicht 20 Prozent der Gäste durch mein Kind gestört fühlen könnten, hier freuen sich die Gäste." Wiebke Nietzold, Mutter

Letztlich sei es hier auch nicht unbedingt lauter als anderswo, finden zumindest Wiebke und Jaqui, die mit ihren Kindern auch in andere Cafés und Kneipen gehen. In das Café Soul kommen sie mittlerweile am liebsten.