Igel in Not: Trockener Sommer macht vielen zu schaffen

Der trockene Sommer hat den Igeln die Futtersuche erschwert, weil sich die Insekten wegen der Dürre rar gemacht haben. Das sagte unter anderem die Igel-Expertin Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Wie schwer genau der Sommer den Igeln zu schaffen gemacht hat, kann sie aber noch nicht sagen.

Auch Marion Hymon-Löffler aus Trabelsdorf im Landkreis Bamberg bestätigt den Futtermangel. Seit gut 27 Jahren kümmert sie sich um Igel in Not. Gerade in diesem Jahr hätten es die Tiere besonders schwer gehabt, stellt sie fest. "Es ist eine Tatsache, dass die Igel weniger Nahrung gefunden haben", sagte sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Hilfslose Igel im Garten

Umso wichtiger sei es nun, dass Gartenbesitzer junge Igel mit Futter unterstützen – denn aktuell bereiten sich die Tiere auf den Winterschlaf vor. Generell gelte: Wenn ein Igel tagaktiv ist oder stundenlang an einer sichtbaren Stelle im Garten herumliegt, dann braucht er Hilfe. Gerade jetzt im Oktober seien diejenigen Jungtiere unterwegs, die erst vergleichsweise spät im September auf die Welt gekommen sind und verzweifelt nach Futter suchen. Wer hungrigen Igeln helfen möchte, kann dies unter anderem mit einer Schale Katzenfutter tun.

Fliegenmaden als tödliche Gefahr für Igel

Und auf eine weitere Gefahrenquelle weist Hymon-Löffler hin: Schmeißfliegen suchen sich geschwächte Igel und legen auf ihnen ihre Fliegeneier ab. Wer diese Gebilde entdeckt, die in etwa Sägespänen ähneln, sollte sofort handeln und diese mit einer Pinzette oder einer alten Zahnbürste entfernen. Denn wenn die Maden schlüpfen, "fressen die den Igel quasi von innen auf", so Hymon-Löffler.

Naturnahe Gärten als Schutz und Nahrungsquelle

"Ganz wichtig wäre, wenn wir naturnahe Gärten schaffen", ergänzt LBV-Biologin Angelika Nelson. Schon jetzt im Herbst könne man daran denken und etwa heimische Pflanzen ausbringen oder Totholzhaufen anlegen. "Der Igel braucht einfach Nahrung und Unterschlupf", so Nelson weiter.

Tierheim Erlangen nimmt viele Tiere auf

Das Tierheim in Erlangen nimmt zurzeit viele Igel in Not auf. Oft seien diese nur 70 bis 80 Gramm schwer, sagte Karola Eckert, Leiterin des Tierheims. "Sie werden es wohl nicht schaffen, sich genügend Vorräte für den Winterschlaf anzufressen." Die Igel müssten dann im Tierheim überwintern, um zu überleben. Als gutes Winterschlafgewicht für Jungigel gelten 600 bis 700 Gramm.

Zurzeit betreue man etwa 50 Igel, sagte Eckert. Insgesamt habe das Tierheim in diesem Jahr schon knapp 100 Igel aufgenommen. "Die derzeitige Situation schlägt dem Fass den Boden aus."