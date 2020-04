"Igel in Bayern": LBV sucht Igel-Melder

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein sammelt bei dem Projekt "Igel in Bayern" seit 2015 Daten zu den bedrohten Gartenbewohnern, die in konkrete Schutzmaßnahmen für die kleinen Stachel-Säugetiere münden sollen. Bislang gingen demnach knapp 90.000 Meldungen mit insgesamt mehr als 115.000 gemeldeten Igeln über die Webseite igel-in-bayern.de und die dazugehörige App ein.

Extra-Projekt für Pendler

Pendler, die regelmäßig eine mindestens zehn Kilometer lange feste Strecke fahren, können zusätzlich bei einem ausführlicheren Projekt teilnehmen, mit dem für Igel besonders gefährliche Straßen ermittelt werden sollen. Für die Teilnahme an diesem Projekt muss ein Igel-Fahrtenbuch angelegt werden, weshalb in diesem Fall eine Anmeldung per Mail an igel@lbv.de erforderlich ist.

Bedenkliche Igel-Situation

Die Naturschützer wollen so Erkenntnisse gewinnen, zu welchen Zeiten die Igel besonders aktiv sind und wo ihre Population wie dicht ist. Igel stehen mittlerweile auf der Vorwarnliste der 'Roten Liste bedrohter Säugetiere in Bayern'. Die Gesamtsituation der Igel sei bedenklich, so LBV-Igelexpertin Annika Lange in einer Mitteilung. Ihren Worten zufolge sind die ersten Igel bereits aus dem Winterschlaf erwacht. Manche Tiere schliefen aber auch bin in den Mai.

"Die ersten Meldungen von rund 270 in Bayern umherwandernden Igeln haben uns bereits erreicht." Annika Lange, LBV-Igelexpertin

LBV-Tipp: Igel "zwischen die Räder" nehmen

Laut LBV ist das Futter für die Igel aktuell noch rar, so dass die Tiere auf Nahrungssuche zum Teil weite Strecken zurücklegen müssen. Der LBV bittet Autofahrer deshalb um Vorsicht, insbesondere in der Dämmerung und nachts. Besonders gefährdet sind die Stacheltiere demnach, weil sie bei Gefahr nicht flüchten, sondern sich zu einem Ball zusammenrollen. Die LBV-Igelexpertin empfiehlt Autofahrern deshalb, einen Igel auf der Straße nach Möglichkeit immer "zwischen die Räder" zu nehmen.

Füttern nur bis Mai

Wer Igeln im eigenen Garten helfen möchte, könne eine Schale Wasser bereitstellen. Solange in der Natur noch nicht genug Nahrung zu finden sei, könne auch kurzfristig zugefüttert werden: Am besten eigne sich Katzenfutter, schädlich hingegen sei Milch. Spätestens Ende April bis Anfang Mai brauchten die Igel aber kein zusätzliches Futter mehr, so Lange weiter.