Igel-Auffangstation: Hilfe für verletzliche Stacheltiere

Melodie und Ophelia teilen sich eine Box in Sandrina Pfaffs Igelstation. Die beiden Igelmädchen stammen beide aus der Region Aschaffenburg und waren noch zu klein, um selbst durchzukommen. Die lange Dürrezeit hat es ihnen zusätzlich schwer gemacht, Würmer oder Wasser zu finden. Melodie wog anfangs 143 Gramm, Ophelia nur 91 Gramm. Nun sind sie vier Wochen alt und haben ganz gut zugelegt. Noch ein paar Tage, dann können die Jungtiere den Kellerraum des Obernburger Einfamilienhauses wieder verlassen.

Sandrina Pfaff: "Bis jetzt konnte ich noch jeden Igel aufnehmen"

28 Pensionsgäste leben im Moment bei den Stachelnasen. Und die bekommen von ihrer Gastgeberin alle einen Namen. "Wir wollen doch schließlich auch nicht als Nummer behandelt werden", verteidigt Sandrina Pfaff ihr Prinzip. Und sie kann sie wirklich alle unterscheiden, dabei hatte sie eine Woche zuvor noch 42 Igel in Obhut! Aber das ändert sich eben täglich. Allein gestern habe sie neun Igel wieder abgegeben. Das geschieht meistens nach zwei bis vier Wochen. Wenn die Igel krank oder verletzt sind, kann es aber auch länger dauern.

Die Igelfreundin überlässt die Vierbeiner aber nicht einfach ihrem Schicksal, sondern gibt sie in verantwortungsvolle Hände. Damit meint sie Menschen, die den Freiheitsdrang dieser Wildtiere respektieren, ihnen aber gleichzeitig etwas Starthilfe mitgeben. Ein Futterangebot – Igel sind Fleischfresser – und etwas Wasser könne man ihnen täglich hinstellen, ohne dass sie darüber zu Haustieren würden, meint die Igelfreundin. Irgendwann würden sich die Tiere dann davonmachen und auf eigene Faust durchschlagen.

Alarmzeichen: nachtaktive Igel tagsüber unterwegs

Der Grund, weshalb es eine Igelstation wie die Stachelnasen einfach geben muss, liegt für Sandrina Pfaff auf der Hand. Viele Menschen seien einfach überfordert und wüssten nicht, ob ein Igel Hilfe braucht. Und wenn ja, welche.

Ein sicheres Zeichen sei es, wenn Igel am helllichten Tag herumirrten. Igel sind nachtaktiv und daher meistens unsichtbar. Wenn sie sich tagsüber bewegen, stimmt etwas nicht. Besonders wenn es sich um Jungtiere handelt und die Kleinen über längere Zeit allein bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Mutter etwas zugestoßen ist. Immerhin sterben in Deutschland jedes Jahr rund 500.000 Igel im Straßenverkehr. Allein wären die Jungen dann hilflos und brauchen fachkundige Unterstützung. Am besten also eine Igelstation.

Achtung beim Füttern: Igel vertragen keine Milch

Wenn man es sich selbst zutraut, sei aber zu beachten: Igel sind Lactose-intolerant. Daher ist Milch tabu. Sie vertragen auch kein Obst oder Gemüse, vor allem keine Reste vom Mittagessen. Von den Gewürzen oder Soßen bekommen die kleinen Vierbeiner Durchfall. Das schwächt sie zusätzlich. Katzenfutter – ohne Soße und Gelee – und ein Schälchen mit Wasser wären ok. Ein wässriges Rührei ebenfalls.

Kranke Igel brauchen fachkundige Pflege

Sind Igel verletzt oder lethargisch, sollte man sie in jedem Fall einer Auffangstation anvertrauen. Sandrina Pfaff widmet sich täglich fünf Stunden ihren Schützlingen. Seit zwei Jahren tut sie das erst. Aber sie tut es mit Herzblut, wie sie selbst sagt. Und sie hat inzwischen so viel gelesen oder im Austausch mit erfahreneren Kolleginnen gelernt, dass sie einen sicheren Blick dafür entwickelt hat, was den Igeln fehlt.

Manchmal genügt es auch hinzuhören: Ein besonders röchelndes Atemgeräusch lässt mit einiger Sicherheit auf Lungenwürmer schließen. Die können zur Lungenentzündung und letztlich zum Tod führen. Mit der richtigen Medizin wird das Tier aber meist wieder gesund.

Die Stachelnasen leben ausschließlich von Spenden

Sandrina Pfaff betreibt ihre Igelstation in ihrem Privathaus. Und sie tut das ehrenamtlich. Doch ganz ohne Geld kommt auch sie nicht aus. Die Igel brauchen zum Beispiel Futter und Medikamente. All das bezahlt sie aus Spendengeldern. Damit kommt sie einigermaßen über die Runden, sagt sie. Auf jeden Fall habe sie mit dieser Freizeit-Beschäftigung ihre Bestimmung gefunden. "So schnell gebe ich nicht wieder auf!"

Bitte nicht zu viel Ordnung im Garten!

Am besten wäre es natürlich, die Igel kämen in der Natur allein zurecht. Das wird aber immer schwieriger, weil es zum Beispiel immer weniger Käfer gibt, eine der Hauptnahrungsquellen der stacheligen Säuger. Regenwürmer waren in diesem Trocken-Jahr ebenfalls schwer zu finden.

Privatgärten können den Igeln daher durchaus Alternativen bieten. Vor allem dann, wenn sie nicht akribisch aufgeräumt sind. Je verwilderter, desto besser. Dort finden Igel den nötigen Rückzug für den Winter und genügend Krabbeltiere zum Fressen.

Aber auch Insekten überleben nur dort, wo sie nicht chemisch bekämpft oder von Laubbläsern oder Mährobotern verwirbelt und gehäckselt werden. Außerdem kann der Mensch sanft nachhelfen, wenn Igel in Not geraten. Selbst eine Vogeltränke kann bereits Igel-Leben retten.

Der Mensch ist des Igels Feind und Retter zugleich

Und noch ein Appell ist Sandrina Pfaff sehr wichtig: Kellerschächte sollten Hausbesitzer regelmäßig kontrollieren. Denn sie können für Igel zur Todesfalle werden. Aus eigener Kraft kommen die Tiere nicht mehr heraus, wenn sie da reingefallen sind. Es sei denn, man stattet die Schächte mit einer Kletterhilfe aus. Ein Brett kann als Rettungs-Rampe schon genügen. Das gilt ebenso für Gartenteiche mit steilen Uferkanten. Denn Igel können zwar schwimmen aber nicht fliegen.