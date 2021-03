IG Metall weitet Warnstreiks in ganz Bayern aus

Warnstreiks der IG Metall in 94 Betrieben in Bayern: Landesbezirksleiter Horn sprach von einem neuen Höhepunkt der Aktionen und sagte, zehntausende Beschäftigte würden ein unmissverständliches Signal an die Arbeitgeber aussenden.

Niederbayern: Kundgebung mit Lasershow

In Niederbayern wollen sich Mitarbeitende aus 14 Betrieben am Arbeitskampf für mehr Lohn beteiligen. Schwerpunkte der Aktionen sind im Raum Landshut und Dingolfing. So soll es etwa bei BMW in Dingolfing, wo sich laut IG Metall vier Werke beteiligen, eine Kundgebung und eine Lasershow geben. Im BMW-Werk Landshut ist heute die Spätschicht aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen.

Zudem sind in Niederbayern die Firmen Mann + Hummel, Imperial, Rudolph Automotive und Logistics, Neovia, Kühne + Nagel, Schnellecke und Electrovac an den Aktionen beteiligt.

Oberpfalz: Autokonvoi bei Grammer

Auch in der Oberpfalz gehen die Warnstreiks der IG Metall heute weiter. In insgesamt 13 Betrieben soll die Arbeit früher beendet werden - so etwa beim Autozulieferer Grammer, im Kreis Amberg-Sulzbach mit einem Autokonvoi. Gestreikt wird auch bei Siemens in Amberg sowie in Kemnath im Kreis Tirschenreuth und in Cham. Zudem gibt es bei acht weiteren Betrieben Arbeitsniederlegungen.

Unterfranken: Schichtende drei Stunden vorgezogen

Unterfranken ist bei den Warnstreiks der IG Metall zufolge einer der regionalen Schwerpunkte. Mitarbeiter sind etwa dazu aufgerufen, ihre Arbeit drei Stunden früher zu beenden.

In Schweinfurt waren Streiks an fünf Standorten angekündigt: bei den Automobilzulieferern ZF und Schaeffler, bei Bosch Rexroth, beim Kugellagerkonzern SKF und beim Lineartechnik-Unternehmen Ewellix. Auch am Schaeffler-Standort in Eltmann im Landkreis Haßberge soll gestreikt werden. Vor etwas mehr als einer Woche hatte Schaeffler bekannt gegeben, dass der Standort geschlossen wird, den über 450 Mitarbeitern dort wird laut Konzern eine Weiterbeschäftigung am Standort Schweinfurt angeboten.

Auch der Standort von Bosch Rexroth in Lohr am Main soll heute bestreikt werden. Zudem gibt es Arbeitsniederlegungen bei Linde in Aschaffenburg sowie bei acht weiteren Unternehmen im Landkreis. Im Landkreis Miltenberg beteiligen sich ebenfalls mehrere Unternehmen an den Warnstreiks.

Oberfranken: Früher Schluss und Menschenkette

In Oberfranken hat die IG Metall heute die Beschäftigten von zwei Betrieben in Bamberg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Rund 150 Mitarbeiter des Elektronik-Herstellers Wieland sollten ihre Frühschicht eher beenden und mit einer Menschenkette unter anderem für mehr Lohn und Gehalt demonstrieren, teilte ein Gewerkschaftssprecher auf Anfrage des BR mit.

Auch die Belegschaft von Bosch in Bamberg ist aufgerufen, sich an der sogenannten Frühschluss-Aktion zu beteiligen. Die Beschäftigten werden statt um 14.00 Uhr bereits um 13.00 Uhr ihre Frühschicht beenden und nach Hause gehen. Rund 1.200 Beschäftigte würden bei der Aktion mitmachen, so ein Sprecher der IG-Metall.

Aktionen auch in Mittelfranken und Oberbayern

In Mittelfranken und Oberbayern sind Metallerinnen und Metaller heute ebenfalls zum Streik aufgerufen - bei Audi in Ingolstadt etwa hat die Nachtschicht heute früher Schluss gemacht. In Nürnberg wurde in zahlreichen Betrieben um elf die Arbeit niedergelegt, darunter MAN Truck & Bus, Robert Bosch und die Siemens-Betriebe. Auch in Erlangen, Röthenbach, Rückersdorf und Schwaig wird gestreikt.

Vier Prozent mehr Lohn gefordert

Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn oder bei Betrieben in der Krise eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit. Die Arbeitgeber bieten eine Nullrunde 2021 und noch unbezifferte Lohnerhöhungen 2022. Außerdem wollen sie bei schlechten Geschäftszahlen automatisch vom Tarifvertrag abrücken können. Nach der ergebnislosen vierten Verhandlungsrunde steht ein neuer Termin noch aus.