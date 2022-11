IG Metall weitet Warnstreiks auch in Ostbayern aus

Im bundesweiten Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gehen die Streiks weiter. In Niederbayern und der Oberpfalz waren laut IG Metall unter anderem BMW in Dingolfing und die Siemensstandorte in Amberg und Cham betroffen.

Warnstreiks bei Siemens und BMW

Allein bei Siemens haben sich laut Gewerkschaftsangaben rund 1.700 Beschäftigte am Warnstreik beteiligt. Bei BMW gingen etwa 300 Azubis in den Ausstand. Auch für Dienstagabend hatte die IG Metall in weiteren Betrieben Warnstreiks angekündigt. Gestreikt werden soll in Bayern auch am Mittwoch, ein Schwerpunkt soll die Oberpfalz sein.

Lesen sie auch: Zwischen Krise und Chance: Bayerns Autozulieferer im Umbau

Streikwelle rollt weiter - bisher keine Einigung in Sicht

Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn für zwölf Monate . Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3.000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die bayerische IG Metall hatte mehr und länger laufende Warnstreiks angekündigt. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es für Bayern noch nicht.