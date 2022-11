IG-Metall-Warnstreiks: Unterfrankenweit Arbeitsniederlegungen

In der aktuellen Tarifrunde rief die IG Metall am Freitag erneut in ganz Bayern zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie auf. Zahlreiche Beschäftigte haben daraufhin auch in Unterfranken die Arbeit niedergelegt. So waren auch die knapp 6.000 Schaeffler-Beschäftigten am Standort Schweinfurt dazu aufgerufen, für jeweils zwei Stunden pro Schicht die Arbeit niederzulegen. Laut IG Metall befanden sich bundesweit weitere Standorte des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler im Warnstreik. Zu diesen zählten neben Kitzingen unter anderem Homburg im Saarland, Höchstadt und Hirschaid in Franken und Bühl in Baden-Württemberg.

Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Betrieben Unterfrankens

Gewerkschaftsangaben zufolge versammelten sich bei der Firma Schaeffler in Schweinfurt ab 12.00 Uhr rund 950 Streikende. Beim Schaeffler-Standort in Kitzingen waren es 100 Warnstreikende. In Kitzingen wurde auch bei GEA Brewery Systems mit 110 Beschäftigten gestreikt. In Bessenbach-Keilberg bei SAF-HOLLAND beteiligten sich mehr als 300 Beschäftigte an dem Warnstreik. Bei Linde Material Handling, Werk III, Kahl, kamen knapp 100 Beschäftigte ab 12.00 Uhr für den Warnstreik zusammen.

Streikwoche laut Gewerkschaft gut verlaufen

Seit einigen Tagen wird in der Metall- und Elektroindustrie vermehrt gestreikt. So möchte die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die hohe Inflation würde die Beschäftigten und ihre Familien belasten. Darum fordert die IG Metall für die etwa 855.000 Beschäftigten in der Branche mehr Lohn. Im Laufe der Woche hätten bayernweit insgesamt über 10.000 Beschäftigte an den Warnstreiks teilgenommen, so Höhn. Bundeweit seien es circa 110.000 in 550 Betrieben gewesen. Mit der Bilanz der Streikwoche ist Höhn zufrieden.

Tarifpartner sind noch uneins

Laut dem Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) bieten die Arbeitgeber eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro. Diese Einmalzahlung habe eine Laufzeit von 30 Monaten. Außerdem stellt sie eine nicht bezifferte Lohnerhöhung mit einer Laufzeit von ebenfalls 30 Monaten in Aussicht. Die Gewerkschaft bewertet dieses Angebot der Arbeitgeber als schwach.

Verhandlungsführerin der Arbeitgeber blickt skeptisch in die Zukunft

Angelique Renkhoff-Mücke, Tarifverhandlungsführerin des vbm, erklärte: "Die IG Metall hat ihre Forderung von acht Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten aufgestellt. In diesem Zeitraum wird es aber kein Wachstum geben, was verteilt werden kann. Bei einer Laufzeit von 30 Monaten ergeben sich Spielräume für eine tabellenwirksame Entgelterhöhung. Selbst das gewerkschaftseigene Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung erwartet im kommenden Jahr ein Schrumpfen der Wirtschaft." Die vierte Tarifverhandlung in Bayern soll am 8. November stattfinden.