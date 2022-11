IG-Metall Warnstreiks in Niederbayern und der Oberpfalz

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz folgen heute Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in mehreren Betrieben dem Streikaufruf der IG Metall. Damit würde die Intensität der Warnstreiks allmählich an Umfang gesteigert, so Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Kundgebung und früheres Schichtende

Rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft bei einer Kundgebung (13 bis 14 Uhr) vor der Firma Läpple in Teublitz im Landkreis Schwandorf. Bei dem Autozulieferer werden die Beschäftigten ihre Arbeit bereits um 13 Uhr beenden.

Streik bei Rolls Royce und Boysen

Ebenfalls früher Schluss ist heute bei Rolls Royce in Ruhstorf im Landkreis Passau. Hier sind alle Schichten betroffen. Beim Abgasanlagenbauer Boysen MVO in Salching bei Straubing bestreiken Mitarbeitende drei Schichten.

Bayernweit 19 Betriebe am Warnstreik beteiligt

Insgesamt wird heute bayernweit in 19 Betrieben gestreikt. Schwerpunkte sind Nordschwaben und Mittelfranken. Bereits am vergangenen Montag hatten 120 Beschäftigte des Autozulieferer Syncreon in Neutraubling für eine Stunde ihre Arbeit niedergelegt.

Forderung nach acht Prozent mehr Geld

Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifverhandlungsrunde acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.