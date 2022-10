IG Metall: Warnstreiks in Niederbayern und der Oberpfalz

Im Zuge bayernweiter Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie sollen in der Nacht zum Samstag auch die Mitarbeitenden mehrerer Unternehmen in Niederbayern und der Oberpfalz die Arbeit niederlegen. Das teilte die IG Metall Bayern mit.

Nächtliche Warnstreiks angekündigt

An den nächtlichen Warnstreiks beteiligen sind laut IG Metall die Unternehmen Mahle-Behr in Neustadt an der Donau und ZF in Auerbach. Am Samstag wird dann auch bei BMW in Landshut, bei Grammer in Ursensollen und bei Siemens Healthineers in Kemnath gestreikt.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt.