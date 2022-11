IG-Metall-Warnstreiks: Diese Betriebe in Unterfranken sind dabei

Nach dem Wochenende setzt die IG Metall in Bayern ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. In 20 Betrieben bayernweit werden sich am Montag wieder Tausende Beschäftigte beteiligen.

Regionale Schwerpunkte liegen in Unterfranken, Oberbayern und der Oberpfalz. Bei ZF in Schweinfurt werden die Früh- und die Spätschicht jeweils zwei Stunden früher ihre Arbeit beenden. Außerdem am Montag beteiligt: Fränkische Rohrwerke (Warnstreik und Kundgebung) in Königsberg (Lkr. Haßberge), Bosch Rexroth EDC (Warnstreik und Kundgebung) in Lohr (Lkr. Main-Spessart), WIKA (Warnstreik) in Klingenberg (Lkr. Miltenberg) und Ciba Vision Alcon (Vorortaktion) in Großwallstadt (Lkr. Miltenberg).

IG Metall fordert acht Prozent mehr

Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: "Unsere Warnstreiks gehen weiter, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Tarifverhandlung zu erhöhen. Es gibt noch viele weitere Betriebe und Schichten, die bereit für Warnstreiks sind. Wir erwarten von den Arbeitgebern nun ein deutlich verbessertes substanzielles Angebot." Der Arbeitgeberverband vbm habe in der dritten Tarifverhandlung eine prozentuale Entgelterhöhung lediglich vage in Aussicht gestellt. Innerhalb einer Laufzeit von 30 Monaten und ohne eine Zahl oder Zeitpunkte zu nennen, so die IG Metall.

Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt.