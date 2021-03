IG Metall: Über 400 Beschäftigte streiken in Niederbayern

In Niederbayern haben fast 500 Beschäftigte am Warnstreikauftakt in der Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie teilgenommen. Das meldet die IG Metall. Gestreikt wird unter anderem für vier Prozent mehr Gehalt.

Warnstreiks bei BMW und Strama

Zweieinhalb Monate Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie haben nichts gebracht - seit Mitternacht ist die Friedenspflicht vorbei. Sofort begann die IG Metall mit Streiks. In der Nacht zum Dienstag waren laut IG Metall bereits 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Autozulieferer Mahle-Behr in Neustadt an der Donau im Kreis Kelheim in den Ausstand getreten. Bei BMW in Dingolfing wurde um Mitternacht die Arbeit niedergelegt: 180 Mitarbeitende des Presswerks waren beteiligt. Bei Strama MPS in Straubing haben laut Gewerkschaft 250 Beschäftigte am Warnstreik teilgenommen.

IG Metall macht Kampfansage

Johann Horn, der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: "Nach vier Verhandlungsrunden beharren die Arbeitgeber immer noch auf einer Nullrunde für 2021 und greifen die Tarifstandards an. Die Antwort der Beschäftigten heißt: Warnstreiks."

Insgesamt waren laut IG Metall in Bayern über 8.600 Beschäftigte aus 24 Betrieben am Warnstreikauftakt beteiligt. Gefordert wird unter anderem vier Prozent mehr Gehalt für die 840.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Die Arbeitgeber bieten eine Lohnsteigerung für kommendes Jahr an - noch ohne sich auf die Höhe festzulegen. Am Dienstagabend sollen die Warnstreiks weitergehen.