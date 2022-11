IG-Metall-Streiks in Bayern: Wo heute protestiert wurde

Klar Worte auf der Gewerkschaftskundgebung am Nachmittag in Dillingen: "Das ist doch ein Witz", poltert IG-Metall-Geschäftsführerin Angela Steinecker ins Mikrofon. Gemeint ist damit das Angebot der Arbeitgeber aus der letzten Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie. Genau das ist der Grund, warum die Gewerkschaft seit dem Wochenende in verschiedenen bayerischen Betrieben zu Warnstreiks aufruft – heute unter anderem im nördlichen Schwaben, in Mittelfranken, Oberbayern und Ostbayern.

IG Metall kritisiert bisheriges Arbeitgeberangebot scharf

Mehrere Hundert Mitarbeiter der Firmen BSH Hausgeräte, einer Bosch-Tochter, und des Werkzeugherstellers Röhm in Dillingen hatten heute Mittag die Arbeit niedergelegt. Vor Europas größtem Geschirrspülerwerk streikten sie, die Forderung: acht Prozent mehr Lohn und das dauerhaft, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten eine Einmalzahlung und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung angeboten, verteilt auf 30 Monate. "Angebot darf man das gar nicht nennen, das ist eine Unverschämtheit", so der Gewerkschaftsbevollmächtigte Steinecker. Zur Kundgebung in Dillingen kamen allerdings weniger Teilnehmende als von der IG Metall erwartet.

Warnstreiks auch in Mittelfranken, Oberbayern und Ostbayern

In Erlangen zeigte sich die Gewerkschaft zufrieden mit dem Auftakt der Warnstreiks in Mittelfranken. Bei der zentralen Kundgebung am Siemens Campus versammelten sich etwa 120 Warnstreikende, teilte die Gewerkschaft BR24 auf Nachfrage mit. Das sei für die Auftaktveranstaltung in Ferien- und Home-Office-Zeiten eine gute Zahl. Bestreikt wurden die vier Betriebe am Siemens Campus. Auch für drei oberbayerische Betriebe hatte die IG Metall Streiks angekündigt, zudem wurde beim Autozulieferer Läpple in Teublitz im Landkreis Schwandorf in der Oberpfalz gestreikt.

Weitere Streiks geplant

In dieser und auch in den kommenden beiden Wochen soll laut Gewerkschaft "noch einiges passieren". Weitere Warnstreiks seien geplant, so die IG Metall Erlangen weiter. In Mittelfranken gab es am Mittwoch auch einen Warnstreik bei Gutmann in Weißenburg. Zu diesem kamen nach Angaben der IG Metall Bayern rund 200 Menschen.