IG Metall Streik in Teublitz, Absagen in Niederbayern

Im Zuge bayernweiter Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch auch Beschäftigte in der Oberpfalz die Arbeit niedergelegt. So haben an einer knapp einstündigen Kundgebung am frühen Nachmittag beim Autozulieferer Läpple in Teublitz im Landkreis Schwandorf laut IG Metall Bayern knapp 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilgenommen.

Doch keine Warnstreiks in Niederbayern

Entgegen der ursprünglichen Angaben der IG Metall Bayern hat es bei Rolls Royce in Ruhstorf im Landkreis Passau sowie beim Abgasanlagenbauer Boysen MVO in Salching bei Straubing jedoch keine Arbeitsniederlegungen gegeben. Bei Boysen MVO hat der Arbeitgeber laut Gewerkschaft sogar seine Bereitschaft erklärt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der geplante Warnstreik bei Rolls Royce soll hingegen an einem anderen Tag stattfinden.

Bayernweit rund 4.300 Streikende in 19 Betrieben

Bis zum frühen Nachmittag haben sich laut IG Metall bayernweit rund 4.300 Beschäftigte in 19 Betrieben an den Warnstreiks beteiligt. "Die Menschen brauchen dringend eine dauerhafte Entgeltsteigerung, um mit der extremen Inflation zurechtzukommen", sagte Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern. Die aktuellen Warnstreiks seien nur ein Vorgeschmack darauf, was die Arbeitgeber erwarte, wenn sie kein verbessertes Angebot vorlegen würden, so Horn weiter. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifverhandlungsrunde acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten jeweils Einmalzahlungen von 3.000 Euro und zudem bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Gewerkschaft bewertet diese Lage anders und das Angebot der Arbeitgeber als schwach.

Weitere Streiks in Niederbayern und der Oberpfalz am Donnerstag

Auch am morgigen Donnerstag soll es unter anderem in Regensburg, Schwandorf und in Teilen Niederbayerns zu Warnstreiks kommen. Für den 8. November ist dann die Fortsetzung der Tarifverhandlungen in Bayern geplant. Danach werde die IG Metall entscheiden, wie es weitergeht und ob erneut gestreikt wird.